Die Linien der Stoag sind in Oberhausen über Weihnachten nach einem Sonderfahrplan unterwegs.

Nahverkehr Oberhausen: So fährt die Stoag an den Weihnachtstagen

Oberhausen. Die Bussen und Bahnen der Stoag fahren in Oberhausen an Weihnachten nach einem Sonderfahrplan. Am 25. und 26. Dezember gilt der Sonntagsfahrplan.

An den Weihnachtsfeiertagen sind die Linien der Stoag nach verändertem Fahrplan unterwegs, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Demnach gilt an Heiligabend (24. Dezember) zuerst der Samstagsfahrplan, zwischen 18 und 19 Uhr tritt dann der Nachtexpress-Fahrplan in Kraft.

Bis morgens um 9 Uhr fahren die Busse im Stundentakt. Die Straßenbahn wechselt Heiligabend zwischen 18 und 19 Uhr ebenfalls auf einen Stundentakt und fährt dann als NE12 zwischen den Haltestellen Olga-Park und Mülheim Kaiserplatz. Am 25. und 26. Dezember gilt der Sonntagsfahrplan.

Sonderfahrplan zum Mitnehmen in den Stoag-Kundencentern

Die städteübergreifenden Linien wie beispielsweise die Linien 112, SB91, 122, 136, 143, 185, 263, 905, 906, 907, 908, 918, 935, 939 und 979 fahren am 24. und 25. Dezember nach Sonderfahrplänen, am 26. Dezember planmäßig laut Sonntagsfahrplan.

Mehr Infos und genaue Zeitangaben finden Fahrgäste in der Stoag-App. Den Sonderfahrplan für die Feiertage und zum Jahreswechsel gibt es zudem kostenlos zum Mitnehmen in allen Stoag-Kundencentern sowie im Internet auf stoag.de.

Telefonische Auskünfte gibt es Heiligabend und an allen Weihnachtstagen rund um die Uhr unter der Hotline 0180 6504030 (0,20 Euro pro Anruf). Die Stoag-Kundencenter am Hauptbahnhof und am Bahnhof Sterkrade sind Heiligabend zwischen 8 und 13 Uhr geöffnet.

