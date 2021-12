Wer ein gültiges Impf-Zertifikat vorweisen kann oder nachweislich nach einer Corona-Infektion genesen ist, erhält nun auch in Oberhausen-Sterkrade ein Bändchen, um nicht in jedem Geschäft erneut die Nachweise vorzeigen zu müssen.

Coronavirus Oberhausen: Shoppen in Sterkrade jetzt auch mit 2G-Bändchen

Oberhausen. In Geschäften und Lokalen gilt die 2G-Regel. Um Impf- oder Genesenenstatus nicht überall nachweisen zu müssen, gibt’s in Sterkrade 2G-Bändchen.

Wer in Geschäften jenseits des alltäglichen Bedarfs einkaufen oder ein Restaurant besuchen möchte, muss nachweisen, dass er entweder gegen das Coronavirus geimpft oder nachweislich nach einer Infektion genesen ist. Damit man dies bei einer Shopping-Tour nicht in jedem Geschäft aufs Neue nachweisen muss, können Kundinnen und Kunden ab sofort auch in Sterkrade ein 2G-Bändchen erhalten.

Die kostenlosen Bändchen werden zunächst an diesen Stellen ausgegeben: Café Cordes, Klumpen Moritz, Modehaus Lantermann, Paashaus, Parfümerie Heite, Schuhhaus Schmelzer, Schreibwaren Osterkamp, Schuhmode Lambertz, Spickermann und Spielwaren Bartz. Weitere Ausgabestellen sollen folgen, teilt die Sterkrader Interessengemeinschaft mit. Das Angebot ist freiwillig: Wer kein Bändchen möchte, kann auch weiterhin am Eingang von Geschäften und Lokalen einen 2G-Nachweis darlegen. Nähere Infos: stig.sterkrade.de.

