Oberhausen: Seniorin steht plötzlich Einbrecher gegenüber

Oberhausen. Die Zahl der Einbrüche in Oberhausen ist vergleichsweise niedrig. Doch ein aktueller Fall lässt die Polizei erneut vor Kriminellen warnen.

Da dürfte einer betagten Oberhausenerin gehörig der Schreck in die Glieder gefahren sein: Mitten in der Nacht stand sie plötzlich einem Einbrecher gegenüber. Der Täter war vermutlich über ein auf Kipp stehendes Küchenfenster in die Wohnung an der Eichsfeldstraße eingedrungen. Die Polizei Oberhausen nimmt diesen Fall zum Anlass, noch einmal zu mahnen, im Kampf gegen Einbrecher nicht nachzulassen.

Denn insgesamt ist die Zahl der Einbrüche in den vergangenen Monaten vergleichsweise gering. Das geht aus den der Polizei gemeldeten Wohnungseinbrüchen hervor. In der ersten Augustwoche waren es beispielsweise nur zwei Fälle: Neben der älteren Dame hat es die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Lothringer Straße getroffen. In zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch.

Die Polizei rät: „Schließen Sie Fenster auch in den oberen Etagen!“ Auf Kipp stehende Fenster seien für „akrobatische Einbrecher“, wie es in der Polizeimeldung heißt, oftmals kein Problem, sondern eine „gute Gelegenheit“ – und Gelegenheit macht bekanntlich Diebe.

Wohnungstüren sollten ebenso wie Hauseingangstüren abgeschlossen werden. Nur zugezogene Türen können Einbrecher innerhalb weniger Sekunden öffnen. Wollen Fremde ins Treppenhaus? Die Polizei rät zur Wachsamkeit.

Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind laut Experten nach wie vor die wichtigsten Bausteine im Kampf gegen Wohnungseinbrecher. „Polizisten brauchen die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen.“ Bei Verdacht: Notruf 110 wählen!

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen