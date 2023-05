Oberhausen: Senioren beklagen große Lücken im Angebot

Oberhausen. Senioren aus Oberhausen haben Wünsche geäußert, welche Angebote es in der Stadt noch geben sollte. Früher, sagen sie, war mehr los.

Ältere Menschen aus Oberhausen wünschen sich mehr kulturelle Angebote. Derzeit klaffen nach ihrer Ansicht dort noch erhebliche Lücken, das Programm habe insgesamt in den vergangenen Jahren deutlich nachgelassen.

Zu diesem Ergebnis kam die inzwischen dritte Oberhausener Seniorenkonferenz, zu der die Stadt im Schulterschluss mit den sechs Quartiersbüros in den Ortsteilen eingeladen hatte. Rund 80 Männer und Frauen hatten sich im Elly-Heuss-Knapp-Quartier eingefunden und sprachen darüber, was sie in der Kultur, der Freizeit oder auch im Bereich Bildung am meisten vermissen.

Handwerkertipps für ältere Menschen

Anschließend listeten sie eine Reihe von Vorschlägen auf. Danach sollte es mehr Konzerte, mehr Schauspiel, mehr Kleinkunst und mehr Tanzangebote geben. Auch die späten Uhrzeiten von Aufführungen seien oft nicht seniorengerecht. Zudem gab es die Anregung, Ausflüge bis hin zu Tagesreisen in Nachbarstädte zu organisieren, um auch dort Aufführungen und Konzerte erleben zu können.

Eine Vielzahl an Wünschen äußerten die älteren Menschen bei der Seniorenkonferenz, zu der sie im Elly-Heuss-Knapp-Quartier zusammenkamen. Foto: Stadt Oberhausen

Breite Unterstützung fand die Idee, älteren Menschen einige wichtige Handwerkstipps beizubringen, damit sie manche Reparatur mit ein paar Handgriffen selbst erledigen zu können. Da man dazu Leute braucht, die Kniffs und Tricks kennen und vermitteln können, soll die Suche nach Kandidaten starten.

Senioren aus Osterfeld beklagten wiederum, dass man sich in der Nachbarschaft kaum oder gar nicht kenne. Mehr Austausch untereinander, auch über Grenzen der Nationalität hinweg, könne den Kontakt verbessern. Überhaupt müsse die Verständigung immer wieder angekurbelt werden, damit die Menschen von den bestehenden Angeboten erführen.

Künstliche Intelligenz hatte die Rede des OB verfasst

Zum Auftakt der Konferenz sorgte Oberbürgermeister Schranz für eine Überraschung. Seine Rede hatte nicht er selbst, noch sonst jemand aus dem Rathaus verfasst. Vielmehr war der Text ein Ergebnis von KI, Künstlicher Intelligenz. Die Ansprache ließ zwar, wie es anschließend hieß, Empathie vermissen, doch auffällige Fehler waren auch nicht dabei. Schranz nahm sich dann die Zeit, um über Chancen und Risiken der KI zu sprechen.

Bevor die Gesprächsforen zu den Ideen und Wünschen der Senioren starteten, war die Tanzlehrerin Uta Keup zu Gast, die Angebote für Menschen ab 55 Jahren entwickelt und einen Rollatortanz kreiert hat. Einblicke in ihr Schaffen bot zudem die Schauspielerin und Regisseurin Saskia Leder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen