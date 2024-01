Oberhausen: Schwerer Verkehrsunfall auf Duisburger Straße

Auf der Duisburger Straße in Oberhausen sind am Dienstagabend zwei Autos im Kreuzungsbereich kollidiert.

Oberhausen An einer Oberhausener Kreuzung sind zwei Autos mit großer Wucht zusammengestoßen. Eine Person musste ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Feuerwehr und Polizei waren am Dienstagabend neben dem Brand am Edeka-Zentrallager in Oberhausen auch noch auf der Duisburger Straße im Einsatz. Gegen 19 Uhr waren zwei Autos im Kreuzungsbereich so heftig zusammengestoßen, dass die Air Bags ausgelöst wurden und an einem Fahrzeug die Türen eingedrückt wurden.

Die Insassen wurden vor Ort behandelt. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht, teilte die Polizei Oberhausen auf Nachfrage mit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Ungefähr eine halbe Stunde vor diesem Unfall war die Feuerwehr zu einem Einsatz am Edeka-Zentrallager gerufen worden. Dort waren drei Lkw in Brand geraten.

