Oberhausen: Einige Schulen schließen Montag wegen Orkan

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Sonntag vor einem schweren Sturm mit Windböen bis zu Windstärke 12. In Nordrhein-Westfalen wird der Höhepunkt laut Prognosen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen erwartet. Deshalb schließen auch einige Oberhausener Schulen ihre Pforten am Montag, 10. Februar. Einige warten allerdings noch ab und verweisen für aktuelle Informationen auf ihre Internetseiten.

Das Elsa-Brändström-Gymnasium in der Innenstadt macht zu: „Im Einvernehmen mit dem Schulträger haben wir entschieden, am Montag, dem 10.02.2020, keinen Unterricht stattfinden zu lassen, damit keine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler entstehen kann“, schreibt Schulleiterin Alice Bienk auf der Internetseite der Schule. Am Dienstag findet Unterricht wieder nach Plan statt. Auch das Bertha-von-Suttner-Gymnasium lässt den Unterricht am Montag ausfallen. „Sollte Ihr Kind am Montag dennoch in der Schule eintreffen, wird es in der Schule so lange sicher betreut, bis keine offensichtliche Gefahr mehr besteht“, schreibt Schulleiter Sascha Reuen. Zur Schulschließung am Montag haben sich auch das Sophie-Scholl-Gymnasium und das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium entschieden. Auch das fünfte Gymnasium, das Heinrich-Heine-Gymnasium, schließt nach Auskunft der Stadt sowie auch das Hans-Böckler-Berufskolleg.

Die Gesamtschule Osterfeld weist die Eltern ebenfalls darauf hin, dass der Unterricht für alle Klassen und Jahrgänge am Montag ausfällt. Die Anmeldungen für die künftigen fünften Klassen finden allerdings wie angekündigt statt. Denn von Montag bis Mittwoch, 10. bis 12. Februar, sind an allen vier Oberhausener Gesamtschulen die Anmeldetermine fürs nächste Schuljahr für die Jahrgänge fünf und elf. Auf den Internetseiten der Gesamtschule Weierheide, der Fasia-Jansen-Gesamtschule und der Heinrich-Böll-Gesamtschule finden sich aktuell keine Hinweise zu Unterrichtsausfall.

Bedeckt halten sich derzeit nach Auskunft der Stadt auch die rund 30 Grundschulen in Oberhausen, sie verweisen ebenfalls auf ihre Internetseiten. Das Schulministerium hat jedenfalls Schulen und Schulträger auf die Möglichkeit hingewiesen, die Kinder erst gar nicht zur Schule kommen zu lassen. Ein Stadtsprecher verweist darauf, dass die Bezirksregierung den einzelnen Schulen die Entscheidung überlässt. „Oberste Priorität hat die Sicherheit und Unversehrtheit aller Schüler. Damit sie sich auf dem Schulweg keinen Gefahren aussetzen, können die Schulleitungen angesichts der nach jetzigem Kenntnisstand drohenden Sturm- und Orkanwetterlage den Unterricht nicht stattfinden lassen. Das hielte das Schulministerium für vertretbar und geboten“, so Staatssekretär Mathias Richter. Weitere Informationen gibt es auch auf der Seite des Schulministeriums (schulministerium.nrw.de).