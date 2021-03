Oberhausen: Schokoticket wird nach den Sommerferien teurer

Oberhausen. Seit 2012 blieben die Eigenanteile für das Schokoticket in Oberhausen stabil. Wie teuer das Ticket zum neuen Schuljahr wird.

Der Eigenanteil von Schülern für ihr Schokoticket soll steigen. Ab dem neuen Schuljahr sollen Familien für das erste Kind 14 statt 12 Euro monatlich zuzahlen, für das zweite Kind 7 statt 6 Euro. Für Familien mit drei oder mehr Kindern sollen die Schokotickets dagegen günstiger werden. Seit 2012 hatte es in Oberhausen keine Preissteigerung beim Eigenanteil gegeben.

In Oberhausen gab es Stand Dezember 2020 insgesamt 5900 Schokoticket-Selbstzahler und 3700 Schüler, die ein ermäßigtes Ticket mit Eigenanteil in Anspruch nehmen. Der Eigenanteil stellt das Entgelt dafür dar, dass Schüler das Ticket auch in ihrer Freizeit nutzen können. Für Selbstzahler, bei denen der Schulträger nicht die Kosten übernimmt, liegt der Preis für das Schokoticket bei 37,35 Euro.

Rabatte für Selbstzahler-Familien

Diese höheren Eigenanteile will der Verkehrsverbund ab dem neuen Schuljahr erheben. Damit will er aber nicht nur sein Defizit senken. Ein Teil der Mehreinnahmen soll auch Familien mit drei und mehr Kinder zu Gute kommen. So sollen Selbstzahler für das dritte Kind 50 Prozent Rabatt und die Tickets für weitere Kinder sogar kostenlos bekommen.