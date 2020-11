Der Oberhausener Eishersteller Schmalhaus hat sich von den Plänen verabschiedet, zur kalten Jahreszeit sein Wintereis zu verkaufen. „Aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden wir nicht wie zunächst geplant vor dem Technischen Rathaus in Sterkrade stehen. Das tun wir mit schwerem Herzen“, sagt Schmalhaus-Chef Kristoffer Krenz.

Zum von den Kirmesplätzen bekannten Sahne-Eis bietet das Traditionsunternehmen aus Oberhausen zum Jahresende zusätzlich verschiedene Wintersorten an. Um eher ungewöhnliche Geschmacksrichtungen wie Spekulatius, Mozartkugel, Gebrannte Mandeln, Zimt und Apfelkuchen hat sich in den vergangenen Jahren eine rege Anhängerschaft gebildet. Sogar aus Köln gab es Schlemmer-Anfragen.

Schmalhaus: Schausteller beendet für 2020 die Saison

Durch die Corona-Lage öffnet der Oberhausener Eishersteller Schmalhaus seinen Wagen erst wieder im kommenden Jahr. Dabei gab es selbst Anfragen aus Köln. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Da Weihnachtsmärkte aber reihenweise ausfallen, hatte sich der Schausteller nach einem Einzelstellplatz in Oberhausen und Umgebung umgeschaut. Doch der Teil-Lockdown hat die Macher nun zum Umdenken veranlasst.

Zwar ist ein Außer-Haus-Verkauf in Gaststätten laut Corona-Schutzverordnung erlaubt, allerdings stellt das die Eisbude vor Probleme. „Unser Eis wird frisch hergestellt und hat eine flüssigere Konsistenz. Viele Kunden sind es gewohnt, das Eis sofort im Hörnchen am Wagen zu essen, was nicht geht.“

Schmalhaus: Wintereis frühestens wieder im neuen Jahr

Im Oktober drehten sich die großen Rührbehälter des Oberhausener Eisherstellers noch drei Wochen lang auf dem Hirschberg in der Sterkrader Innenstadt beim kleineren Kirmes-Ersatz „Sterkrader Herbstvergnügen“. Rückblickend sind die Macher mit dem Zuspruch beim temporären Freizeitpark zufrieden, schauen nun aber einer ungewissen Zukunft entgegen.

Die Eis-Saison ist für Schmalhaus im Jahr 2020 jedenfalls beendet. Erst im kommenden Jahr soll die süße Kalorienbombe wieder angeboten werden. Krenz beruhigt die Fans: Die Wintersorten dürften 2021 wieder im Programm landen – vielleicht sogar noch für kurze Zeit im Frühjahr.