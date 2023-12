Oberhausen: Schlagerstar singt zum Weihnachtsmarkt-Finale

Er war zum Start da - und schließt den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen auch wieder ab. Schlagersänger Jörg Bausch gastiert am Freitag, 22. Dezember, in der Centro-Winterwelt.

Oberhausen. Kurz vor Heiligabend startet auf den Weihnachtsmärkten in Oberhausen das Abschluss-Programm. Dazu locken weihnachtliche Konzerte. Fünf Tipps.

Top 1: Nito Torres bittet auf dem Altmarkt zum Weihnachtssingen

Beim City-Adventszauber auf dem Altmarkt haben sie so ziemlich jedes Musik-Genre schon gezündet: Cover-Rock, Schlager-Hits und Disco-Klänge und Techno-Beats. Am Samstag, 23. Dezember, holen sie am kleinen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt endlich auch die Weihnachtslieder heraus.

Zwischen 16 und 17 Uhr hat sich der bekannte Bühnen-Künstler Nito Torres zum gemeinsamen Weihnachtssingen angekündigt. Da kann es nicht schaden, mit den letzten Glühweinbechern der Saison die Stimme zu ölen. Eintritt frei. www.city-adventszauber.de

Top 2: Jörg Bausch und Mallorca Cowboys in der Centro-Winterwelt

Zur Eröffnung des Centro-Weihnachtsmarkts hat er bereits seine Schlagerhits ausgepackt. Nun, so kurz vor Weihnachten, beschert Jörg Bausch seine Fans erneut. Am Freitag, 22. Dezember, wird zum letzten Mal in diesem Jahr die Winterwelt-Bühne auf dem Platz der Guten Hoffnung beschallt.

Der bekannte Sänger von Hits wie „Dieser Flug“ und „Großes Kino“ steht genauso wie die Mallorca Cowboys mit ihrem „Roten Pferd“ auf der Open-Air-Bühne. Zwischen 20 und 24 Uhr soll die Musik spielen. Eintritt frei. Der Centro-Weihnachtsmarkt öffnet ohne Live-Künstler auch noch am Samstag, 23. Dezember, von 10 bis 20 Uhr. www.centro-weihnachtsmarkt.de

Top 3: „Punkrock before Christmas“ im Kulturzentrum Emscherdamm

Weihnachtssingen einmal anders: Die Oberhausener Punkrock-Gruppe „The Magic Flip“ bittet zu ihrem traditionellen „Punkrock before Christmas“. Dabei wird auch endlich der Oberhausener Norden musikalisch bedacht. Im Emscherdamm an der Flugstraße 1 in Holten haben sie zudem Musiker befreundeter Gruppen eingeladen.

Am Freitag, 22. Dezember, stehen ab 19 Uhr auch „Gentlemen's Choice“, „As We Go“ und „Beatmartin“ auf der Bühne. Jede Live-Band soll ein 45-Minuten-Set spielen. Tickets: 10 Euro. www.themagicflip.de

Top 4: WXW steigt zum 23. Geburtstag in den Turbinenhallen-Ring

Weihnachtszeit, Geburtstagszeit: Einen Tag vor dem Heiligabend, also am Samstag, 23. Dezember, denken die Wrestling-Asse noch nicht an den Winterurlaub. Der Independent-Verband Westside Xtreme Wrestling (WXW) feiert in der Turbinenhalle passenderweise seinen 23. Geburtstag.

Die Mischung aus Show, Sport und Seifenoper können Fans in verschiedenen Kämpfen begutachten. Die Akteure sind bekannt: So haben die Macher auch die Begegnung zwischen Maggot & Baby Allison gegen Massive Love, bestehend aus Levaniel & Jurn Simmons, angekündigt. Im Lipperfeld 23 können nicht nur Haudegen ihren Jahresabschluss feiern. Die Türen öffnen sich um 18 Uhr, eine Stunde später schreiten die ersten Athleten in den Ring. Eintrittskarten kosten zwischen 42 und 48 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 5: Superzeit und Mr. Most Money Man lassen die Tanne beben

Das deutsch-polnische Kult-Restaurant Gdanska putzt sich für die Festtage heraus: Am Freitag, 22. Dezember, fängt Gitarrissimo mit „Weihnachtsrock mit Superzeit“ an. Zwischen 20 und 23 Uhr erklingen die besten Hits aus den 60er- und 70er-Jahren. Tickets kosten 18 Euro.

Am Samstag, 23. Dezember, machen Mr. Most Money Man und „Rock-Christmas 33“ weiter. Das Benefiz-Weihnachtskonzert lässt zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr die Tannen wackeln. Mr. Most Money Man steht für Rock, Pop und Alternative-Klassiker. Die Erlöse kommen der Gruppe „Pupils for the Poor“ der Caritas Lipova / Rumänien AG des Elsa-Brandström-Gymnasiums zugute. 9 Euro. www.gdanska.de

