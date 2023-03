Oberhausen: Schallplattenbörse mit Vinyl-Schätzen ab 50 Cent

Die Retro-Schallplattenbörse, hier 2019 noch in der Ludwig Galerie in Oberhausen, findet in diesem Jahr aber in der Luise-Albertz-Halle statt.

Oberhausen. Die Nachfrage ist groß: Musik auf Vinyl ist bei Sammlern begehrt und am 26. März meterweise in der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen zu finden.

Die Oberhausener Schallplatten-Börse lockt am Sonntag, 26. März, mit echten Schätzen in die Luise-Albertz-Halle. Musik auf Vinyl erfreut sich bei Sammlern und Musikliebhabern seit Jahren einer steigenden Nachfrage und auch die CD ist trotz digitaler Streaming-Angebote noch immer hoch im Kurs.

Klar, dass die Börse auch diesmal eine gute Gelegenheit ist, sich mit Tonträgern einzudecken: Egal ob man nun Raritäten sucht oder aber Musik für kleines Geld (Platten & CDs gibt es schon ab 50 Cent). Besucherinnen und Besucher können am 26. März an der Düppelstraße 1 (nahe Hauptbahnhof Oberhausen) in aller Ruhe von 11 bis 16 Uhr stöbern.

