Oberhausen schafft 400 Tablets und Laptops für Schüler an

Oberhausen. Um die Digitalisierung voranzutreiben, schafft die Stadt Oberhausen 400 weitere Geräte für Schüler an – zusätzlich zu 6000 iPads und Tablets.

Die Stadt Oberhausen schafft weitere 400 digitale Endgeräte für den Unterricht an den 52 Schulen an. Das teilt das Rathaus mit. Mit dem Sofortausstattungsprogramm aus dem letzten Jahr konnten mit 2,8 Millionen Euro Förderung vom Land NRW und einem Eigenanteil der Verwaltung von 200.000 Euro bereits 4500 iPads und 1500 Laptops für benachteiligte Schülerinnen und Schüler an die Schulen verteilt werden.

Alle iPads sind bereits seit Anfang 2021 im Unterricht im Einsatz, die Laptops stehen für das neue Schuljahr zur Verfügung. „Wir sind dankbar für die Fördermittel von Bund und Land, ohne die wir die Digitalisierung nicht so schnell in die Schulen hätten bringen können“, erklärt IT-Dezernent Michael Jehn. „Jetzt gilt es bereits, die Zukunft in den Blick zu nehmen und die Investitionen in vier bis fünf Jahren zu planen.“

