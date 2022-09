Oberhausen: Schäferhund hetzt Reh im Wald zu Tode

Ein Reh wurde in Oberhausen von einem Schäferhund so schwer verletzt, dass es getötet werden musste (Symbolbild).

Oberhausen. Ein Hund hat in Oberhausen ein Reh zunächst gehetzt und dann so schwer verletzt, dass ein Jäger es töten musste. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Hetzjagd durch ein Waldstück in Oberhausen hat ein Reh mit dem Leben bezahlt. Das Tier wurde offenbar von einem Schäferhund zunächst gejagt und anschließend schwer verletzt. Ein Jäger fand das Reh später im Wald. Laut Polizeibericht sah der Fachmann keinen anderen Weg als das Tier zu töten, um es von seinen Qualen zu befreien.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, kam es bereits am Donnerstag, 22. September, zu dem Vorfall in einem Waldstück der Hühnerheide an der Rabenstraße. Gegen 9 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei. Laut ihrer Aussage gehörte der Schäferhund zu zwei Frauen, die sich ganz in der Nähe befunden haben sollen. Die Polizei rief schließlich den zuständigen Jäger für diesen Bereich, der dem Reh aber nicht mehr helfen konnte.

Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen, sich zu melden. Die Kontaktaufnahme ist telefonisch oder per E-Mail möglich: 0208-8260, poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

