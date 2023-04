Oberhausen: Ruf nach Ende des Tanzverbotes an Karfreitag

An Karfreitag gilt das so genannte Tanzverbot. In Oberhausen regt sich erneut Widerstand gegen dieses Gesetz.

„Tanzen und Feiern werden regelrecht als Sünde betrachtet“, heißt es in der Erklärung der Jugendorganisation der FDP. Den Gesetzen zufolge handele es sich um eine „Ordnungswidrigkeit“, die Städte und Gemeinden mit einer Geldstrafe ahnden können.

Nicht einmal die Hälfte der Bundesbürger gehört noch einer Kirche an

Doch inzwischen sei nicht einmal mehr die Hälfte der Bundesbürger Mitglied der katholischen oder evangelischen Kirche, sagt Max Baum, Vorsitzender der Julis in Oberhausen und fragt: „Ist da noch die Aufrechterhaltung des Tanzverbots verhältnismäßig?“ Religionsfreiheit könne nur in beide Richtungen funktionieren. Genauso wenig wie der Gläubige in der Ausübung seines Glaubens eingeschränkt werden dürfe, „darf der Anders – oder der Nicht-Gläubige in seinen persönlichen Freiheiten eingeschränkt werden“.

Für eine Änderung der Gesetze haben die Jungen Liberalen auch einen Vorschlag parat: Ein Tanzverbot sollte auf die Zeit der Gottesdienste beschränkt sein.

