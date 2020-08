Oberhausen: Rücksichtsloser Rollerdieb verletzt zwei Frauen

Einem flüchtigen Rollerfahrer kam die Polizei in Oberhausen jetzt schnell auf die Spur, sie spürte ihn bei seiner Großmutter auf.

Oberhausen. Der 23-Jährige krachte in voller Fahrt in die Außenanlage eines Lokals auf der Elsässer Straße und flüchtete dann schlingernd vom Unfallort.

Mit einem gestohlenen Roller fuhr am 25. August ein polizeibekannter Oberhausener (23) durch die Fußgängerzone der Elsässer Straße. Nach Angaben von Zeugen trug weder der Oberhausener noch seine junge Beifahrerin dabei einen Helm. Außerdem soll der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. In Höhe eines Lokals streifte der 23-Jährige in voller Fahrt die Stühle und Tische der Außenanlage. Zwei 37- und 53-jährige Oberhausenerinnen wurden dabei verletzt. Stühle, Tische, Gläser und Flaschen gingen zu Bruch. Dann raste er schlingernd weiter und flüchtete vom Unfallort.

Die Oberhausener Polizei fahndeten sofort mit allen verfügbaren Streifenwagenbesatzungen nach dem flüchtigen Pärchen. Ziemlich schnell verdichteten sich die Hinweise auf den 23-jährigen Oberhausener, der offiziell zwar keinen festen Wohnsitz hat, von dem die Polizisten aber ahnten, wo sie ihn antreffen könnten. Auf der Lipperheidstraße und in unmittelbarer Nähe zu dem vermuteten Aufenthaltsort des Gesuchten entdeckten Polizisten dann auch den gestohlenen, durch den Unfall beschädigten und unter einer Plane versteckten Roller.

Bei der Großmutter versteckt

Während sich eine Streifenwagenbesatzung weiter um die Spurensicherung und Sicherstellung des Rollers kümmerte, fuhr ein weiteres Polizei-Team zu dem vermuteten Aufenthaltsort, wo sie neben der Großmutter des jungen Mannes noch drei weitere Frauen und den Gesuchten antrafen.

Der bestritt, die Wohnung überhaupt verlassen zu haben, was seine Großmutter und die drei Frauen auch bestätigten. Die Polizisten aber waren sich sicher, dass eine der drei Frauen auch die Beifahrerin war, nahmen den Oberhausener also vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache.

Da er nach eigenen Angaben zahlreiche Joints geraucht hatte, entnahm ihm ein Arzt zur Beweisführung im Strafverfahren zwei Blutproben. Unter dem dringenden Tatverdacht des Fahrzeugdiebstahls, der Unfallflucht, der Körperverletzung, der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen verbrachte er den Rest der Nacht schon mal im Polizeigewahrsam.