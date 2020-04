Oberhausen: Rollerfahrer versucht der Polizei zu entkommen

Oberhausen. Mit einer halben Flasche Wodka intus ist ein 24-Jähriger in Oberhausen mit einem gestohlenen Roller unterwegs gewesen. Die Polizei stellte ihn.

Eigentlich haben Polizisten am frühen Ostermontag nach einem Autoaufbrecher gefahndet, als ihnen an der Kreuzung am Eugen-zur-Nieden-Ring ein mit zwei Personen besetzter Roller auffiel. Was den Beamten ins Auge stach: Der Fahrer hatte das bereits mehrere Sekunden geltende Rotlicht einer Ampel missachtet und an seinem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Der Rollerfahrer raste dann nach Angaben der Polizei auf der Teutoburger Straße entgegen der Fahrtrichtung und gefährdete dabei mehrere entgegenkommende Autofahrer, die teilweise scharf bis zum Stillstand abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Streifenwagen abschütteln

Auf Blaulicht und Martinshorn reagierte der Flüchtende nicht. Auf der Anhalter Straße wollte er über einen Fußweg den Streifenwagen abschütteln und fuhr sich dabei in einem Gebüsch fest.

Die Polizisten zogen den 24-jährigen Fahrer und seinen 19-jährigen Sozius vom Roller und fixierten beide. Der Fahrer, ein Mann ohne festen Wohnsitz, bestritt den Roller geklaut zu haben, konnte aber keinen Eigentumsnachweis dafür erbringen. Vor Fahrtantritt habe er ungefähr eine halbe Flasche Wodka getrunken, da er aktuell nicht viel Zeit zum Trinken habe. Er besitze keine gültige Fahrerlaubnis, die er für den Roller ja eigentlich benötige, weil der mindestens 50 km/h schnell sei.

Dem unter Alkoholeinwirkung stehenden Beschuldigten wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Gegen ihn und seinen Beifahrer, bei dem Polizisten illegale Betäubungsmittel und diverse Konsumutensilien gefunden hatten, wurden Strafanzeigen gefertigt. Der Roller wurde sichergestellt.