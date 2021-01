Oberhausen richtet Bus-Shuttle für Alte zum Impfzentrum ein

Oberhausen Um Fußwege zum Impfzentrum in Oberhausen zu reduzieren, kündigt die Stadt zum Auftakt einen Pendel-Verkehr an. Allerdings für eine kurze Strecke.

Wer kein eigenes Auto besitzt, fragt sich rund zwei Wochen vor dem Start im zentralen Impfzentrum in der Oberhausener Innenstadt: Wie gelange ich mit dem Bus zur Willy-Jürissen-Halle?

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen WAZ-Newsletter +++

An der Haltestelle Anne-Frank-Realschule halten besonders viele Buslinien, allerdings müssen von dort noch einige Schritte gelaufen werden. Auch die Haltestelle Vincenzhaus liegt in der Nähe der Impfstelle. Und genau an diesem Bus-Stopp möchte die Stadt andocken, um die Anreise zur Lothringer Straße 75 zu erleichtern.

Impfstart am Montag, 8. Februar

Schließlich werden in der am Montag, 8. Februar, startenden Impfphase die älteren Bürger über 80 Jahren geimpft, die noch selbstständig wohnen. Darum fährt laut Stadt Oberhausen auch ein Shuttle-Verkehr bis zur Haltestelle Vincenzhaus.

Ein gutes Angebot, um schneller zum Impfen zu gelangen. Allerdings ist die Shuttle-Strecke recht kurz. Sie verbindet nämlich zunächst nur den Oberhausener Hauptbahnhof mit der Willy-Jürissen-Halle.

In den Impfeinladungen, die zurzeit an die Senioren verschickt werden, wird der Pendelverkehr bereits angekündigt. Die Abfahrt erfolgt am Hauptbahnhof am Bussteig 4. Leider konnte die Stadt den Brief nicht mehr rechtzeitig anpassen: Darin heißt es noch, die Impfungen würden am 1. Februar beginnen. Der Start wurde aber kurzfristig auf den 8. Februar verschoben.

Anmeldung für die Corona-Impfung

Die Busse verkehren am Hauptbahnhof zur jeden halben und vollen Stunde, aber nur, wenn das Impfzentrum auch geöffnet ist. Dies ist laut Stadt montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags in der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr.

Die Shuttlebusse fahren bereits eine halbe Stunde vor dem Start und noch eine halbe Stunde nach dem Feierabend. Der Transfer soll für die Impfwilligen kostenfrei sein.

Impflinge müssen für ihre Corona-Impfung unbedingt einen Termin ausmachen. Hotline und Internet-Portal werden ab Montag, 25. Januar, freigeschaltet: www.116117.de, (0800) 116 117 01. Einen Termin erhalten allerdings nur Personen, die bereits eine Impfeinladung erhalten haben und somit an der Reihe sind.