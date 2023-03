Oberhausen: Restaurant Koenings macht Whisky-Fans glücklich

Oberhausen. Am Samstag feierten die Koenings-Gäste den St. Patricks Day in Ruhe: Thorsten Frahling stellte die Welt des Whiskys vor. Die nächsten Termine.

Den irischen St. Patricks Day in Ruhe genießen konnten rund 20 Teilnehmende am Samstag im Restaurant Koenings. Während die Folk-Punk-Band Fiddler’s Green in der Turbinenhalle den weltweiten Feiertag rockte, lernten Gäste des Feinschmecker-Lokals das Genießen. Whisky-Kenner und Musiker Thorsten Frahling stellte in gemütlicher Runde die verschiedenen Sorten vor. Probieren war ausdrücklich erlaubt, und manch Gast nahm von seinem Lieblingswhisky gleich eine Flasche mit nach Hause.

Jan und Reinhard Königs mit einer Getränke-Auswahl in ihrem Restaurant. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Immer wieder im Jahr lädt das kleine Lokal an der Dorstener Straße 439 zu Verkostungen ein. Thorsten Frahling wird am 4. November wiederkommen, dann mit Gitarre, um auf der „wahrscheinlich kleinsten Bühne der Stadt“ zu spielen, wie die Inhaber Jan und Reinhard Könings sie nennen. Der nächste Probier-Abend findet am 1. Juli statt. Dann geht es um die Welt des Rums. Für den Sommer ist passenderweise ein Biertasting geplant. Na, dann: Prost!

