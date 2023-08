Oberhausen: Regen nervt - diese Veranstaltungen fallen aus

Freizeit-Termine und Kultur im Regen, nur bedingt ist das zum Wochenende (4. bis 6. August) in Oberhausen möglich. Einige Termine fallen aus oder werden verlegt.

Oberhausen. Fieses Wetter und viel Regen haben Freizeit-Veranstaltungen in Oberhausen vermiest. Für einige Feste haben die Macher nun neue Termine gefunden.

Schlamm auf Schlamm. Sogar das legendäre Metal-Festival Wacken musste nach starken Regenfällen abgespeckt starten. Und auch in Oberhausen hat das schlechte Wetter seine Spuren hinterlassen. Eigentlich wollten Veranstalter warme Sommertage und laue Nächte für Feste und Partys nutzen. Doch nicht alle Termine werden gehalten.

Erstes Regenopfer am Wochenende: Der bekannte Schätzchenmarkt in Königshardt am Sonntag, 6. August. Der beliebte Treff auf dem Theodor-Spiering-Platz eint normalerweise Fans von schicken Oldtimern und launiger Live-Musik. Doch die Veranstalter zogen vorher die Reißleine. Begründung: Schlechte Wetteraussichten. Nächster Termin: nächstes Jahr.

Centro Oberhausen: Kinderfest am Centro Beach wird verlegt

Ähnlich argumentieren die Erfinder des Familienfestes am Centro Beach in der Neuen Mitte: Das „Kinderparadies Dojo“ wollte eigentlich seit Wochenbeginn mehrere tägliche Kinderfeste mit Hüpfburgen, Live-Shows und wandelnden Comic-Figuren neben das Centro Oberhausen bringen.

Doch die Termine im nassen Sand sind gestrichen worden. Hier gibt es für Kinder und Eltern zumindest gute Nachrichten: Ein Ausweichtermin ist gefunden. Nun startet das Kinderparadies Dojo am Sonntag, 13. August, von 11 bis 19 Uhr einen neuen Anlauf. Vorverkauf: Erwachsene 6 Euro und Kinder 9 Euro, jeweils plus Online-Gebühren.

Schon am Donnerstag, 3. August, hat das Schmuddelwetter den heiteren Auftritt von Kabarettist Fritz Eckenga verhindert. Eigentlich sollte der Spaßmacher beim Sommertheater der Oberhausener Schlossnächte auftreten.

Hier ist ein kurzfristiger Nachholtermin allerdings nicht möglich, verkünden die Macher, die sich bei Kartenkäufern für die Rückabwicklung der Eintrittsgelder melden wollen. Kleiner Trost: Am Mittwoch, 18. Oktober, feiert Eckenga mit dem Programm „Hirnschmelze“ im Ebertbad seine Premiere. Diesmal gut überdacht und unabhängig vom Wetter. Tickets: ab 26,20 Euro.

Bärenfest in Alstaden mit Norman Langen findet planmäßig statt

Ebenfalls wichtig: Das Peter Engelhardt Trio kann am Freitag, 4. August, bei den Schlossnächten ebenfalls wetterbedingt nicht auftreten. Auch hier ist kein Ersatztermin möglich.

Gute Nachricht gibt es dagegen aus Alstaden: Das Bärenfest findet am Samstag, 5. August, planmäßig auf dem Schulhof der Ruhrschule (ehemals Hauptschule Alstaden) statt.

An der Bebelstraße geht es ab 14 Uhr mit einem Kinderprogramm los. Gegen 17 Uhr startet dann bis 23 Uhr der Partyteil. Norman Langen singt als Stargast. Auch Bruderherz und DJ Olli Will sind am Start. Neu verpflichtet wurde zusätzlich die Oktoberfest-Sängerin Emmi Lemberg. Eintritt frei.

