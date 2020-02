Oberhausen: Rauchmelder verhindert womöglich schlimmen Brand

Oberhausen. Am frühen Freitagmorgen eilt die Feuerwehr Oberhausen zu einem möglichen Brand an der Winkelstraße. Doch die Mieterin hat Glück im Unglück.

Ein Rauchmelder hat in Oberhausen womöglich Schlimmes verhindert. Am frühen Freitagmorgen meldeten Mieter eines Mehrfamilienhauses, dass in einer Wohnung der Rauchmelder angeschlagen hatte. Die Feuerwehr Oberhausen eilte zum Einsatzort an der Winkelstraße in Eisenheim, öffnete die Wohnung und fand zum Glück „nur“ eine leichte Rauchentwicklung vor.

Die Bewohnerin musste zur Beobachtung ins Krankenhaus. Atemschutztrupps der Feuerwehr belüfteten die verrauchte Wohnung. 15 Einsatzkräfte waren vor Ort, der Einsatz dauerte etwa 45 Minuten. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.