Oberhausen: Raser kassiert 400 Euro Bußgeld und Fahrverbot

Oberhausen. Im Kampf gegen Raser kann die Polizei einen Erfolg vermelden: In Oberhausen wurde ein Mann gestoppt, der viel zu schnell unterwegs war.

In Oberhausen ist ein 26-jähriger Mann durch eine Tempo-30-Zone gerast. Nach Angaben der Polizei war der BMW mit 75 Stundenkilometern unterwegs, als er geblitzt wurde.

Jede Woche informiert die Polizei Oberhausen über Standorte, an denen sie die Geschwindigkeit misst. Fünf Orte werden öffentlich genannt. Die Kontrollen laufen allerdings auch auf anderen Straßen – so wie in diesem Fall. Die Beamten hatten sich am Donnerstag, 9. November, auf der Straße Dümpterkamp positioniert. Gegen 12 Uhr rauschte der BMW-Fahrer heran. Als die Polizei ihn stoppte und auf sein Fehlverhalten ansprachen, äußerte sich der Mann dazu nicht.

Er bekommt jetzt eine satte Strafe: Nach Abzug der Toleranz überschritt er die Geschwindigkeit um 42 Stundenkilometer. Bedeutet: 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

