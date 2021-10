Oberhausen: Randalierer tritt wahllos auf parkendes Auto ein

Die Oberhausener Polizei hat einen Randalierer gestellt, der in Oberhausen auf ein parkendes Auto einschlug und anschließend Passanten verletzte.

Oberhausen. Ein erwachsener Mann hat am frühen Samstagmorgen in Oberhausen wahllos erst auf ein parkendes Auto, dann auf zwei Passanten eingeschlagen.

Ein aggressiver Randalierer hat am frühen Samstagmorgen (23. Oktober) in Oberhausen den Außenspiegel eines Autos abgetreten – auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Mülheimer Straße. Zwei junge Gelsenkirchener beobachteten nach Angaben der Polizei, wie der Täter nach seiner zerstörerischen Tat weiter auf die Karosserie eintrat.

Als die beiden Zeugen den Randalierer daraufhin ansprachen, ging der 26-jährige Mann sofort auf sie los, schlug mit seinen Fäusten auf ihre Köpfe ein, verletzte den 18-Jährigen und 20-Jährigen.

Nach Darstellung des Polizeipräsidiums konnte der Randalierer zunächst unerkannt flüchten. Doch schon nach wenigen Minuten ging ihnen der Flüchtige ins Netz: Der 26-Jährige entsprach in allen Punkten der Personenbeschreibung.

Der in Gelsenkirchen lebende Pole bestritt laut Polizei zunächst die Vorwürfe der Sachbeschädigung und Körperverletzung. Die Ordnungshüter ermittelten seine Anschrift – und er konnte weiterziehen. Aufgrund der Beweislage ist die Polizei allerdings davon überzeugt, dass er sich für die Straftaten verantworten muss: Sie fertigte eine Strafanzeige an.

