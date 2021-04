Oberhausen: Randalierer tritt im Streifenwagen um sich

Die Polizei in Oberhausen musste am Sonntag einen Randalierer fixieren (Symbolbild).

Oberhausen. Selbst fixiert im Streifenwagen greift ein 39-Jähriger noch die Polizeibeamten an. In Oberhausen wütet ein besonders renitenter Randalierer.

Mit einem besonders renitenten Randalierer hatte es die Polizei in Oberhausen am Sonntag zu tun. Drei Mal mussten die Ordnungshüter wegen ihm zur Grenzstraße in der Innenstadt ausrücken. Selbst als er schließlich fixiert im Polizei-Auto saß, trat er weiter um sich und versuchte, die Polizisten am Kopf zu treffen.

Es begann am Sonntag gegen 14 Uhr: Anwohner meldeten eine Ruhestörung; erheblicher Lärm und Schreie drangen aus einer Wohnung. Die Einsatzkräfte ermahnten den 39-Jährigen zunächst zur Ruhe. Kurze Zeit später rief ein Nachbar erneut um Hilfe: Der 39-Jährige würde ihn bedrohen und beleidigen. Bei diesem zweiten Einsatz fertigte die Polizei dann eine Strafanzeige.

Angreifer schmeißt Wäscheständer

Doch die Situation eskalierte weiter: Gegen 15.15 Uhr versuchte der Mann laut Polizeibericht, die Wohnungstür eines Nachbarn einzutreten. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, warf der Randalierer einen Wäscheständer und schrie unverständliche Worte. Im Hausflur trafen die Beamten auf den „extrem aggressiven und unberechenbaren Mann“, wie es im Bericht der Polizei heißt.

Nach Angaben der Polizisten musste er schließlich fixiert werden. Im Streifenwagen griff der 39-Jährige erneut eine Polizeibeamtin an. Auch auf der Wache leistete er weiter heftigen Widerstand. Nur mit Mühe gelang es, ihn ruhig zu stellen. Dabei wurde er verletzt, zunächst von einem Arzt untersucht, später dann in ein Krankenhaus gebracht.