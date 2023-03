Oberhausen: Radfahrer (58) prallt gegen geöffnete Autotür

Oberhausen. Ein Radfahrer ist in Oberhausen vor eine gerade geöffnete Autotür geprallt. Zu der Kollision ist es auf der Falkensteinstraße gekommen.

Ein Radfahrer ist am Mittwoch, 1. März, in Oberhausen bei einem so genannten Dooring-Unfall schwer verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 16.35 Uhr ist es auf der Falkensteinstraße zu diesem Unfall gekommen. Ein 57-jähriger Mann parkte nach Angaben der Polizei dort seinen Kleinwagen. Parallel zu den Parkbuchten verläuft hier auf der Straße ein markierter Fahrstreifen für Rad-, E-Bike- und E-Scooter-Fahrer.

Rettungswagen bringt den Verletzten ins Krankenhaus

Ohne sich zu vergewissern, dass der Fahrradweg frei ist, öffnete der 57-Jährige nach Angaben der Polizei die Autotür. Ein 58-jähriger Radfahrer, gerade auf dem markierten Fahrstreifen unterwegs, kollidierte heftig mit der Tür des Pkw. Der Radfahrer, der zum Glück einen Helm trug, musste nach einer ersten Behandlung seiner Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

