Oberhausen: Radelnde Demo setzt Zeichen gegen Autobahnausbau

Oberhausen. Über 15 Kilometer verläuft die Fahrraddemo, die Umweltschützer und Fridays for Future für den 5. Juni in Oberhausen planen. Um 12 Uhr geht’s los.

Die Demo-Teilnehmer steigen auf den Sattel und treten in die Pedale: Am Samstag, 5. Juni, startet auch in Oberhausen eine Protestveranstaltung am bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Sozial- und klimagerechte Mobilitätswende jetzt! Autobahnbau stoppen!“

Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes und das „Klimacamp am Sterkrader Wald“ von Fridays for Future rufen zu dieser Fahrraddemo auf, um ein Zeichen für den Erhalt des Sterkrader Waldes und für die Mobilitätswende zu setzen.

Treff- und Startpunkt ist um 12 Uhr vor dem Sterkrader Bahnhof. Um 12.30 Uhr findet auf dem Schmachtendorfer Marktplatz eine erste Kundgebung statt. Von dort geht es weiter in den Sterkrader Norden zum Königshardter Kreisverkehr mit einer weiteren Kundgebung, ehe die Fahraddemo gegen 14 Uhr in der Sterkrader Innenstadt ihren Abschluss hat.

Strecke über 15 Kilometer

Die geplante Route erstreckt sich über rund 15 Kilometer, es ist jedoch möglich, zu den genannten Kundgebungspunkten hinzuzustoßen oder ab hier die Demo zu verlassen. Mit dem Aktionstag möchten die Initiatoren auf die aus ihrer Sicht nicht hinnehmbaren Dimensionen des geplanten Ausbaus des Autobahnkreuzes Oberhausen aufmerksam machen – ein Ausbau, der nach ihrer Einschätzung „gegen den Willen der Bevölkerung weitergeplant wird“.

„Weder Verständnis noch Rückhalt“

„Es kann und darf nicht sein“, so Cornelia Schiemanowski vom Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) und Tobias Szczepanski (Heimatverein Schmachtendorf), „dass in diesen Zeiten 5000 Bäume und 22 Hektar Gehölzstrukturen und Grünflächen auf den Böschungen für ein Autobahnprojekt geopfert werden, für das es in der breiten Bevölkerung weder Verständnis noch Rückhalt gibt“.

Der bundesweite Aktionstag „Sozial- und klimagerechte Mobilitätswende jetzt! Autobahnbau stoppen!“ fordert landesweit eine Mobilitätswende hin zu Ökologie und Klimaschutz. Eine Übersicht der geplanten Aktionen ist hier zu finden.

Jeden Morgen aktuelle Corona-Zahlen für Oberhausen: Hier kostenlos für den WAZ-Corona-Alert für Oberhausen anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen