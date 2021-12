Oberhausen: Quarantänefälle in Schulen und Kitas steigen

Kurz vor den Weihnachtstagen steigen die Quarantänezahlen in Schulen und Kitas im Oberhausener Stadtgebiet stark an.

Für viele Schul- und Kitakinder ist der morgige Donnerstag, 23. Dezember, der letzte Tag, an dem sie ihre Einrichtungen besuchen. Dann heißt es: Weihnachtsferien. Doch so kurz vor den ersehnten freien Tagen steigen die Quarantänezahlen in Schulen und Kindertageseinrichtungen stark an. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Oberhausen.

Am Mittwoch, 22. Dezember, meldet das Rathaus insgesamt 409 Quarantänefälle in den Schulen im gesamten Stadtgebiet. Einen Tag zuvor waren es noch 327 Schülerinnen und Schüler gewesen, die sich als Corona-Kontakt in die häusliche Quarantäne begeben mussten. Bei den Pädagogen bleibt die Zahl stabil – lediglich drei Lehrerinnen und Lehrer gelten als gefährdet.

Quarantänefälle in Oberhausener Kindertageseinrichtungen explodieren

Drastischer war nur die Entwicklung von Montag, 20. Dezember, auf Dienstag, 21. Dezember. Von am Montag 147 gemeldeten Quarantänefällen unter Schülern stieg die Zahl auf über 300 – ein Anstieg von über 50 Prozent binnen 24 Stunden.

Noch explosiver sind die Zahlen in Kindertageseinrichtungen. Am Dienstag meldete die Stadt lediglich einen Fall unter den Kindern, am Mittwoch sind es mit einem Schlag 22 Jungen und Mädchen, die sich in Quarantäne begeben mussten. Eine pädagogische Fachkraft ist ebenfalls nach Hause geschickt worden.

