Oberhausen: Projekt für neue S-Bahn-Linie geht weiter voran

Weg von der Straße, rauf auf die Schiene: Auf der Suche nach schnellen und kostengünstigen Möglichkeiten die Verkehrswende weiter voranzutreiben, sorgte im Herbst vergangenen Jahres ein Vorstoß aus dem Verwaltungsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) für Aufsehen: Die Reaktivierung der Eisenbahnstrecke zwischen Oberhausen und Voerde. Denn mit einer neuen S-Bahn-Verbindung könnte der Stadtwesten besser an den Regionalverkehr angebunden und das Verkehrschaos um die Neue Mitte entzerrt werden, so die Hoffnung der Politik. Nun geht das Projekt den nächsten Schritt.

Am Freitag, 17. Januar, unterzeichnen NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, die Oberbürgermeister von Duisburg und Oberhausen, der Landrat des Kreises Wesel und Vertreter des VRR in Duisburg einen „Letter of Intent“. Diese Absichtserklärung besiegelt die Vergabe einer Machbarkeitsstudie, die eine Wiederaufnahme des Schienenpersonenverkehrs auf der bereits vorhandenen Bahnstrecke prüfen soll.

Oberbürgermeister: „Verbesserung der Qualität im Schienenpersonenverkehr“

„Die Unterzeichnung der Absichtserklärung ist ein erster wichtiger Schritt zur Reaktivierung der Walsumbahn“, sagt Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) im Vorfeld der Unterzeichnung. „Die Reaktivierung der Eisenbahnstrecke wäre aber nicht nur eine spürbare Verbesserung der Qualität im Schienenpersonennahverkehr, sondern sie würde gleichzeitig den Willen und die Fähigkeit belegen, auch größere Projekte städteübergreifend zu stemmen.“

Zuletzt fuhr die Walsumbahn vor mehr als 40 Jahren Menschen von A nach B. Wenn es nach Frank Heidenreich ginge, könnte das schon sehr bald wieder der Fall sein: „Wenn wir jetzt schnell sind, dann könnte die Bahn 2025 fahren“, gibt sich der Duisburger CDU-Ratsherr und Vorsitzende des Ausschusses für Investitionen und Finanzen beim VRR optimistisch.

Nach einem interfraktionellen Antrag von CDU, Grünen und SPD im VRR-Verwaltungsrat, eine entsprechende Machbarkeitsstudie zu erstellen, gehörte Heidenreich zu den wesentlichen Werbern und Treibern des S-Bahn-Projektes. Er hat einen ambitionierten Zeitplan im Kopf: Die Studie könnte binnen sechs Monaten fertig sein. Danach müsse es an die Detailplanung gehen: Finanzierung, Trassenbelegung, Bestimmung der Bahnhöfe. Der Baubeginn könne dann, wenn alles glatt läuft, bereits 2022 erfolgen.

Voraussichtliche Baukosten in Höhe von 25 Millionen Euro

So soll der geplante Streckenverlauf der S-Bahn zwischen Oberhausen und dem Duisburger Norden aussehen. Foto: Selina Sielaff / funkegrafik nrw

Noch ist das alles Zukunftsmusik, doch der politische Wille ist da und das Investitionsklima dank praller Fördertöpfe auf Landes- und Bundesebene derzeit günstig. So gab der Rat der Stadt Oberhausen im November zuletzt grünes Licht dafür, zusammen mit den anderen beteiligten Kommunen und dem VRR „Gespräche über eine Machbarkeitsstudie zu führen“. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, den Kostenanteil für die Studie zu ermitteln. Dazu wollte die Stadt auf Nachfrage bislang keine Angaben machen.

Frank Heidenreich hingegen rechnet vor, dass die Studie in Summe maximal in etwa 250.000 Euro kosten wird. Die Hälfte davon trägt der VRR. Die andere Hälfte wird unter den drei Kommunen aufgeteilt. Damit kämen auf die Stadt Oberhausen laut Heidenreich etwa 40.000 Euro zu. „Das sind keine Unsummen, zumal die späteren Baukosten größtenteils von Bund und Land übernommen werden. So bekämen die Kommunen am Ende mit geringem Geldaufwand eine attraktive Verkehrsverbindung.“

Oberhausen Strecke wurde einst für Kohlenverkehr genutzt Die Eisenbahnstrecke zwischen Oberhausen und Voerde wurde früher für den schweren Kohlenverkehr der Zeche Walsum vorgehalten. Die Strecke wird seit der Einstellung der Personenzüge 1976 ausschließlich vom Güterverkehr genutzt, so Frank Heidenreich. Die Infrastruktur der Strecke gilt als gut ausgebaut und ist frei von Kreuzungen. In weiten Teilen führe die Trasse allerdings nur über ein Gleis. Deshalb würden an einigen Stellen wohl Ausweichgleise erforderlich. In Oberhausen werden im Zuge der Studie mögliche Haltepunkte am Rehmer und auf der Emscherinsel diskutiert.

Der Bau der Strecke mitsamt neuen Haltepunkten werde etwa 25 Millionen Euro betragen, schätzt der VRR- Experte – heute etwas günstiger als noch im vergangenen Herbst. Doch auch hier müssten die Kommunen noch einmal fünf Prozent der Planungskosten beisteuern, die allerdings wieder durch drei geteilt werden. Der Betrieb der S-Bahn-Strecke läge dann später in den Händen des VRR. Ob es soweit kommen wird, muss die Machbarkeitsstudie zeigen. „Alle Beteiligten gehen aber von einem positiven Ergebnis aus“, meint Frank Heidenreich.