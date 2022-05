Oberhausen: Programm in den Sommerferien - das wird geboten

Bei vorherigen Ausgaben des "Action Guide" ging es für die Kinder und Jugendlichen sogar auf die Kart-Bahn. Auch diesmal steht in Oberhausen ein sportliches Programm an.

Oberhausen. Kinder und Jugendliche können beim „Action Guide“ in Oberhausen mitmachen. 65 Projekte starten - von Sport über Kultur bis Gaming. Eine Auswahl.

Langeweile in den Sommerferien? Der „Action Guide“ der Stadt Oberhausen soll hier Abhilfe schaffen - Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 20 Jahren dürfen sich angesprochen fühlen.

„Mit Unterstützung von Vereinen, Künstlern, Sportlern, Institutionen, Unternehmen, Initiativen, Einrichtungen und ehrenamtlichen Kräften aus der Region konnte das Action-Guide-Team der Stadt Oberhausen wieder ein buntes Programm zusammenstellen“, teilt die Stadt mit.

Teilnehmenden soll eine individuelle Freizeitgestaltung in den Ferien ermöglicht werden. Die Sommerferien beginnen in Nordrhein-Westfalen am Montag, 27. Juni.

Action Guide mit Sport, Gaming, Kultur und Medienprojekten

Der „Action Guide“ besteht aus Projekten und Touren. Einige ausgewählte Freizeit-Angebote, so die Macher, sollen wieder kostenlos sein. Rund 65 Projekte sind Bestandteil des Programms. Sport, Gaming, Kultur, Medienprojekte bis hin zu Touren in die nähere und weitere Umgebung sind mit dabei.

Bei den Action-Wochen handelt es sich um Angebote speziell für Kinder und Jugendliche, die aus den Ferienspielen herausgewachsen sind - und ihren eigenen Interessen nachgehen möchten. „Eltern erhalten aber die gesicherte Betreuung von 9 bis 15 Uhr.“

Das Besondere: Es gibt einen Standort, aber mehrere Themenschwerpunkte. Darunter befinden sich diesmal: Farben und Technik, Auf ins Weltall, Catch me, if you can, Bewegung und Gesundheit, Selfmade-Wald sowie Tiere und Wasser.

Action Guide: Anmeldungen sind im Internet möglich

Aus dem sportlichen Bereich werden erstmals Badminton, Fitness und Selbstverteidigung angeboten. „Natürlich sind auch die beliebten Angebote der Malschule und handwerkliche Kurse mit Ingo Stanelle sowie der Hochschule Ruhr-West wieder dabei.“

Hinzu kommen Schwimmbad-Besuche, eine Städte-Tour nach Bonn und ein Ausflug zum Wuppertaler Zoo. Als Freizeitpark-Angebot fährt der „Action Guide“ zum Heidepark nach Soltau.

Das Programm wird noch nach und nach ergänzt. Anmeldungen sind seit Donnerstag, 5. Mai, möglich. Das Portal ist zu erreichen unter www.unser-ferienprogramm.de/oberhausen. Die Kosten: Von Eintritt frei bis 70 Euro für mehrtägige Aktionen.

