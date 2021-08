Oberhausen: „pro familia“ blickt auf 150 Jahre Paragraph 218

„pro familia“ in Oberhausen nimmt am 18. August mit einer Lesung den § 218 des Strafgesetzbuches kritisch in den Blick.

Oberhausen. Eine ungewöhnliche Lesung startet „pro familia“ am 18. August an der Marktstraße. Es geht um einen kritischen Blick auf 150 Jahre Paragraph 218.

„150 Jahre Kriminalisierung sind genug!“ Das meint „pro familia“ mit Blick auf den § 218 des Strafgesetzbuches zum Thema Schwangerschaftsabbruch.

Die Beratungsstelle von „pro familia“ setze sich für den Zugang zu sicheren und straffreien Schwangerschaftsabbrüchen ein. Seit 150 Jahren sei der Schwangerschaftsabbruch im § 218 des Strafgesetzbuches verankert. Dass in der Praxis Schwangerschaftsabbrüche heute nach der sogenannten Beratungsregel straffrei seien, ändere nichts daran, dass ihnen der Ruf der Illegalität anhafte.

Da 150 Jahre § 218 nicht wirklich ein Grund zum Feiern sei, möchte die pro-familia-Beratungsstelle Oberhausen sich in einer Lesung dem Thema auf eine andere Art und Weise nähern. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 18. August, in der Weinlounge „Le Baron“ an der Marktstraße 146 statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mit Texten von Brecht und Tucholsky

Die Oberhausener Schauspielerinnen und Schauspieler Susanne Burkhard, Angela Noack-Zwick und Peter Waros lesen verschiedene literarische Texte, unter anderem von Brecht, Tucholsky und Aichinger. Diese Texte werden in den historischen Kontext gestellt und zum Teil musikalisch von Volker Kamp begleitet. So wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die Verortung des Schwangerschaftsabbruchs im Strafgesetzbuch für viele Frauen in der Vergangenheit hatte und bis heute hat.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind eingeladen, sich gemeinsam auf eine sehr besondere Reise durch die letzten 150 Jahre zu machen. Da bereits alle Plätze in dem Lokal vergeben seien, werden nun ein Pavillon und Lautsprecher vor dem Lokal aufgebaut – für Sitzplätze ist gesorgt. Dort sind weitere Besucherinnen und Besucher willkommen. Die Beratungsstelle von „pro familia“ in Oberhausen dankt zugleich dem Gleichstellungsausschuss der Stadt Oberhausen, der dieses Projekt mit einer großzügigen Förderung unterstützt. Die Veranstaltung wird videografiert und später online gestellt.

