Oberhausen: Postfiliale im Marienviertel zieht in Kürze um

Oberhausen. Für die Postfiliale im Oberhausener Marienviertel steht ein Umzug bevor. Ganz nahtlos wird der Wechsel aber nicht erfolgen.

In der Postfiliale an der Mülheimer Straße im Marienviertel heißt es bald Umzugskartons packen. Die Niederlassung zieht ein paar Häuschen weiter.

Wie eine Sprecherin des Unternehmens erklärt, wechselt das Lotto-Toto-Geschäft, in dem die Filiale untergebracht ist, den Standort. Da müsse die Filiale folgen. Zum Dienstag, 1. August ist sie dann an der Mülheimer Straße 36a anzutreffen. Die Schließung an der Mülheimer Straße 82 steht mit Ablauf des 27. Juli an.

Öffnungszeiten sollen so bleiben wie gehabt

Kunden, die in der Zwischenzeit Dienste der Post in Anspruch nehmen wollen, können unter deutschepost.de/standorte eine in ihrer Nähe liegende Postvertretung ausfindig machen. Auch Standorte von Briefkästen, Packstationen und Paketshops lassen sich dort ermitteln.

Die Filiale am neuen Standort hat nach wie vor folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von bis 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Kunden können dort Brief- und Paketmarken kaufen, Bankdienstleistungen gehören ebenso zum Angebot wie Post- und Paketdienste.

