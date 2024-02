Oberhausen: Polizeihund fasst Einbrecher in Bekleidungsshop

Oberhausen Er versuchte noch, sich in dem Oberhausener Laden zwischen den Kleiderständern zu verstecken. Doch Polizeihund Cassy entdeckte den Mann trotzdem.

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum 14. Februar 2024 von Diensthund Cassy bei seiner Diebestour in Oberhausen unterbrochen worden. Wie die Polizei Oberhausen mitteilt, haben Zeugen den Mann beobachtet, als er mit einem Rucksack in ein Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße in Sterkrade einstieg. Zuvor hatte er die Tür des Ladens mit Werkzeug aufgebrochen.

Als die Polizei mit Cassy den Laden betrat, versteckte sich der 44-jährige Einbrecher zwischen den Kleiderständern – vergeblich. Der Polizeihund entdeckte den Mann und biss zu. So endete sein nächtlicher Diebeszug „leicht verletzt“, berichtet die Polizei. Nach Begutachtung durch einen Arzt kam der Einbrecher ins Polizeigewahrsam.

