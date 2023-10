Oberhausen: Polizeiaktion macht Einbrechern das Leben schwer

In der gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei und Stadt gibt es an diesem Samstag, 28. Oktober, eine besondere Infoaktion.

Oberhausen. Wer sich zum Beginn der dunklen Jahreszeit besser vor Einbrechern schützen will, ist am 28. Oktober auf der Marktstraße genau richtig.

Unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ lädt die Polizei Oberhausen am Samstag, 28. Oktober, zu einer Infoaktion in die gemeinsame Anlaufstelle von Stadt und Polizei auf der Marktstraße 47 in Alt-Oberhausen ein.

Polizeiexperten und Seniorensicherheitsberater werben dort an diesem „Tag des Einbruchschutzes“ von 10 bis 16 Uhr mit Aktionen und handfesten Informationen für einen optimalen technischen Schutz zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen. In den eigenen Ausstellungsräumen des Polizeikommissariats erklären die technischen Sicherheitsberater der Polizei und Fachfirmen aus Oberhausen und Umgebung anschaulich die Möglichkeiten zur optimalen Absicherung der eigenen vier Wände. >>> auch interessant:Darum wartet Oberhausen so lange auf einen neuen Polizeichef

Termine für eine Gratis-Beratung daheim

Zudem gehören zum Programm Vorträge des technischen Sicherheitsberaters der Polizei Oberhausen, eine detaillierte Beratung der Seniorensicherheitsberater und die Möglichkeit zu Terminabsprachen für eine Gratis-Beratung daheim zur Sicherung der eigenen vier Wände (0208/826-4511). Als Highlight für die kleinen Gäste vermitteln ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr mit einem Kasperletheater wichtige Verhaltenstipps auch für die Großen. Diese Vorstellungen starten um 12 und um 15 Uhr.

Für Teilnehmer der Stickeraktion gibt es das 30. Sammelbild

Zudem sind auch alle Teilnehmer der Polizei-Stickeraktion gegen den Enkeltrick eingeladen, sich ihre Stickeralben oder die Stickertüten 2 und 3 abzuholen. Wenn sie ihre Stickeralben bereits vollständig ausgefüllt haben, bekommen sie an diesem Tag auch den 30. und Goldenen Sticker, zusammen mit dem Junior-Dienstausweis für die jüngsten Sammelteammitglieder. Ergänzend gibt’s Wissenswertes zu den gängigen Betrugsmaschen und die Chance, sich mit anderen Sammelteams auszutauschen.

