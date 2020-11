Oberhausen: Polizei zapft schwankendem Busfahrer Blut ab

Da hatte die Oberhausener Polizei den richtigen Riecher: Der Busfahrer, den die Beamten kontrollierten, wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Oberhausen. Ein Busfahrer schwankte bei einer Polizeikontrolle an der Concordiastraße in Oberhausen so stark, dass die Beamten ihn auf die Wache mitnahmen.

Noch vor Sonnenaufgang stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntagmorgen die Fahrt eines 57-jährigen Duisburgers, der mit einem defekten Scheinwerfer an seinem blauen Renault auf der Concordiastraße in Oberhausen unterwegs war. Der Duisburger erschien den Beamten sehr nervös und schwankte dann auch noch ordentlich, als er aus dem Auto stieg.

Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alco-Test fiel zwar negativ aus. Doch da der Fahrer sich immer wieder an seinem Fahrzeug abstützte und Gleichgewichtsstörungen hatte, forderten die Polizisten ihn zu einem Drogenschnelltest auf. Da zeigte sich der Duisburger aber plötzlich ganz stur und verweigerte den Test beharrlich.

Mit Erzwingungshaftbefehl gesucht

Das hatte zur Folge, dass er im Streifenwagen zur Blutprobenentnahme mit auf die Polizeiwache genommen wurde. Während der Fahrt dorthin überprüften die Polizisten den Mann genau und fanden heraus, dass er mit einem Erzwingungshaftbefehl und einer Aufenthaltsermittlung gesucht wurde und im September 2019 schon einmal unter Drogeneinfluss ein Auto gefahren hatte.

Auf der Polizeiwache schlief er bereits beim Warten auf die Blutprobenentnahme immer wieder ein. Später erklärte er, dass er regelmäßig Schlaftabletten einnehme und als Busfahrer arbeitet.