Oberhausen: Polizei schnappt Drogendealer bei Kontrolle

Eine Verkehrskontrolle führte Polizisten in Oberhausen zu einem unerwarteten Erfolg.

Oberhausen. Eigentlich wollten die Beamten nur einen Radfahrer kontrollieren, weil er kein Licht hatte. Doch die Polizisten entdeckten noch mehr.

Der Oberhausener Polizei ist ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Eigentlich hatten die Beamten bloß einen Radfahrer kontrollieren wollen. Es stellte sich allerdings heraus, dass auf den 33-Jährigen eine angeordnete Haftstrafe von über einem Jahr wartete.

Am Montag, 13. März 2023, bemerkten Polizisten in Buschhausen auf der Von-Trotha-Straße einen Mann, der mit einem unbeleuchteten Rad unterwegs war, schreibt die Polizei-Pressestelle. Als die Beamten ihn zur Kontrolle anhalten wollte, schmiss der Mann einen Gegenstand weg – es handelte sich um rund 25 Gramm Marihuana. Zudem trug der 33-Jährige mehrere hundert Euro in kleiner Stückelung bei sich.

>>>Auch interessant:Oberhausen: 24-Jähriger verpasst Polizisten Kopfnuss

Da der Mann polizeibekannt war, durchsuchten Beamte daraufhin seine Wohnadresse und fanden weiteres Rauschgift – insgesamt 300 Gramm Marihuana, 400 Gramm Amphetamin und MDMA – sowie einen gefälschten Führerschein.

Im Rahmen der Personenüberprüfung kam dann heraus, dass der Mann zu einer Haftstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden war und diese noch im März antreten sollte. Der mutmaßliche Dealer ging umgehend in Untersuchungshaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen