Oberhausen: Polizei ermittelt zu Navi-Diebstählen aus Autos

Oberhausen. Fest verbaute Navis sind aus Autos im Norden von Oberhausen gestohlen worden. Die Polizei ermittelt. In allen Fällen gibt es eine Besonderheit.

Die Polizei Oberhausen ermittelt im Falle mehrerer nächtlicher Diebstähle aus Autos im Stadtnorden von Oberhausen. Das Besondere an diesen Taten: Aus den Fahrzeugen sind jeweils fest verbaute Navigations-Systeme gestohlen worden, doch die Pkw weisen keinerlei sichtbare Beschädigungen eines Autoaufbruchs auf.

Auf Anfrage unserer Redaktion hat die Polizei am Freitag bestätigt, dass in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober fest verbaute Navigationssysteme aus zwei Fahrzeugen am Daniel-Luft-Weg gestohlen worden sind. An den jeweils betroffenen Fahrzeugen lägen nach jetzigem Kenntnisstand keine sichtbaren Beschädigungen vor. Spuren seien gesichert worden.

Pkw am Vorabend verschlossen

Zudem seien im selben Zeitraum in den Straßen Auf der Hütung und Mergelkuhle ebenfalls fest installierte Navigationssysteme aus zwei Fahrzeugen gestohlen worden, heißt es weiter. Auch in diesen Fällen hätten die betroffenen Autobesitzer davon berichtet, dass sie das Fahrzeug am Vortag verschlossen hätten und am Folgetag – also nach dem Navi-Diebstahl – unverschlossen vorgefunden hätten. Auch hier sei der polizeiliche Erkennungsdienst zur Spurensicherung angefordert worden.

Ein Leser aus dem Stadtnorden – nach eigenen Angaben jetzt im Oktober und zuvor bereits im Mai als Autobesitzer ebenfalls von entsprechenden Diebstählen betroffen – vermutet in einer Mail an die Redaktion, dass es sich bei den Tätern um Hacker handelt, die in der Lage sind, die Signale von Auto-Funkschlüsseln abzufangen und zu kopieren, um so die Türen der geparkten Autos spielerisch leicht zu öffnen. Über solche weltweiten Sicherheitslücken bei angeblich Millionen von Autos namhafter Hersteller ist schon vor Jahren berichtet worden. Angeblich sollte das Problem zwischenzeitlich weitgehend gelöst worden sein.

Ermittlungen laufen weiter

Die Polizei Oberhausen bestätigte am Freitag die besagten Vermutungen des Lesers nicht. Die Ermittlungen in den genannten Fällen laufen noch weiter, heißt es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen