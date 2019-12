Die Polizei hat in Oberhausen einen Paketzusteller erwischt, der mit 65 km/h in einer Tempo-30-Zone unterwegs war.

Oberhausen. Der Mann (27) war mit seinem Auto 35 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Die Konsequenz: Pakete zustellen darf er nun vorerst nicht mehr.

Oberhausen: Polizei blitzt Paketboten – Führerschein weg

Dieser Paketbote stellt wohl vorerst keine Päckchen mehr zu. Am Dienstag, 17. Dezember, hat die Polizei in Oberhausen auf der Hiberniastraße einen 27-jährigen Autofahrer erwischt, der mit 65 Stundenkilometern in einer Tempo-30-Zone unterwegs war.

Einen Monat lang Fahrverbot

Wie sich nach Angaben der Polizei bei der Kontrolle herausstellte, handelte es sich bei dem Mann, der einen VW Caddy fuhr, offenbar um einen Paketzusteller. Die berufliche Eile hat für ihn nun Konsequenzen: Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.