Oberhausen: Plötzlich steht ein Auto lichterloh in Flammen

Oberhausen. Schon zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen muss die Oberhausener Feuerwehr zu einem brennenden Auto auf der Autobahn ausrücken.

Schon wieder beschäftigt ein brennendes Auto auf der Autobahn die Oberhausener Feuerwehr. War ein Fahrzeug erst am 14. Juni auf der Autobahn A 3 auf dem Seitenstreifen an der Stadtgrenze zwischen Oberhausen und Duisburg ausgebrannt, stand nun vor der Ausfahrt Oberhausen-Zentrum auf der Autobahn A 42 in Richtung Dortmund ein Wagen komplett in Flammen.

Als die alarmierte Feuerwehr am Montagmittag (10. Juli) dort eintraf, befand sich das brennende Fahrzeug bereits auf dem Standstreifen – der Fahrer hat sich zum Glück unverletzt retten können. Mit zwei Löschfahrzeugen, einen Einsatzleitwagen und einen Rettungswagen bekam die Feuerwehr nach eigenen Angaben das Unglück relativ schnell unter Kontrolle – nach 40 Minuten war der Einsatz vorbei.

Die Polizei sicherte den Verkehr und leitete Fahrzeuge im ungefährlichen Abstand an den Brandherd vorbei; die Brandschützer löschten derweil das Feuer. Noch ist völlig unklar, warum das Auto überhaupt Feuer fing. Die Polizei ist nun am Zug, um die Brandursache zu ermitteln.

