Schnäppchenjäger sind wieder unterwegs: Am Sonntag, 20. August 2023, lockt ein großer Gebrauchtmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug zum Zentrum Altenberg nach Oberhausen.

Freizeit-Tipps Oberhausen: Party in Styrum und RWO-Knaller zum Wochenende

Oberhausen. Das Wochenende (18. bis 20. August) bietet in Oberhausen einen launigen Mix zum Ausgehen. Ein Kinderkleidermarkt könnte sich für Eltern lohnen.

Top 1: Pures Party Glück singt bei zweitägiger Fete in Styrum

In Styrum hat sie wieder das Feierfieber erwischt! Zwei Tage lang bittet die Karnevalsgesellschaft Styrumer Löwen vor die Josephkirche an der Lothringer Straße. Ein Festzelt wird die Fetenfreunde im südlichen Stadtteil wetterfest machen.

Am Freitag, 18. August, geht es um 17 Uhr los. Wer die künftigen Regenten im Oberhausener Karneval schon vor der Session begutachten möchte, hat um 18 Uhr mit dem künftigen Dreigestirn und Prinz Lothar Haustein sowie gegen 20 Uhr bei Stadtprinz Jörg Becker die Gelegenheit dazu. Um 20.30 Uhr legt die Stimmungsband „Pures Party Glück“ los. Das Duo landete mit „Norderney“ einen bekannten Partyhit.

Am Samstag, 19. August, geht es ab 17 Uhr weiter: DJ Stephan sorgt im Festzelt für tanzbare Hits und das künftige Kinderprinzenpaar schaut gegen 19 Uhr vorbei. Eintritt frei. www.kg-styrumerloewen.de

Top 2: Duell der Traditionsvereine: RWO gegen Alemannia Aachen

Dieses Duell trieft nur so vor Fußball-Romantik! Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Freitag, 18. August, im heimischen Stadion Niederrhein den Liga-Rivalen Alemannia Aachen. Zwei Traditionsmannschaften mit früherer Bundesliga-Zugehörigkeit treffen mittlerweile in der Regionalliga West aufeinander. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Oberhausen und Aachen gehören zu den Top-Teams der Vierten Liga, sind aber mit jeweils vier Punkten aus drei Spielen schleppend aus den Startlöchern gekommen. Bei RWO zeigt die Kurve nach dem deutlichen 4:1 in Lippstadt aber nach oben. Stimmung dürfte am Freitagabend an der Lindnerstraße garantiert sein. Einzelkarten für Erwachsene ab 12 Euro. www.rwo1904.de

Top 3: Kinderkleidermarkt und Spielzeugbörse am Zentrum Altenberg

Schön wär’s, wenn es trocken bleibt. Falls nicht, haben die Anbieter des Kinderkleidermarkts am Zentrum Altenberg vielleicht auch einige Regenjacken im Angebot. Am Sonntag, 20. August, haben die Veranstalter von Terre des hommes wieder ein großes Angebot dabei.

Die Tische sind schon ausverkauft. Neben Kinderkleidung wird Spielzeug aus zweiter oder dritter Hand angeboten. Um 11 Uhr geht es an der Hansastraße 20 los. Verkauft wird dann voraussichtlich drei Stunden lang. Eintritt frei. www.zentrumaltenberg.de

Top 4: Festival der Inklusion lockt zum ersten Mal zum Druckluft

Premiere im Druckluft! Am Freitag, 18. August, lockt ab 18 Uhr ein neues Festival der Inklusion ins soziokulturelle Zentrum. Der Name: Partyzipation. Die Veranstalter meinen: „Gemeinsam mit und für Menschen mit Behinderungen wollen wir Barrieren abbauen und Veranstaltungen organisieren bei denen jede und jeder einfach eine gute Zeit hat.“

Dafür wird es zwischen 18 und 22 Uhr einen Outdoor-Floor mit Musik geben. Karaoke wird angeboten. Und die Punkrock-Band The Waste Days spielt ein Live-Konzert. An der Straße Am Förderturm 27 geht es anschließend von 22 bis 6 Uhr morgens im Druckluft mit DJ-Sets weiter. www.drucklufthaus.de

Top 5: Blumig! Floristeria feiert Sommerfest an der Stadtgrenze

Auf den letzten Metern des Oberhausener Stadtgebietes wird es blumig! Die Floristeria zeigt am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, nicht nur Trends für schöne Sträuße, sondern bietet beim Sommerfest an der Stadtgrenze von Oberhausen und Mülheim auch Genüsse für den Teller und das Glas an.

Das Oberhausener Label Grubenmädchen erscheint mit Gin und Likören. An der Landwehr 333 wird an beiden Tagen zwischen 12 und 20 Uhr gefeiert. Eintritt frei. www.floristeria-stolz.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen