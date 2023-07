Oberhausen: Parkplätze gesperrt, Pendler müssen ausweichen

Der große Parkplatz vor dem Parkdeck ist am Samstag, 8. Juli, gesperrt.

Oberhausen. Der große Parkplatz an der Hansastraße in Oberhausen wird von Pendlern gern genutzt. An zwei Tagen gibt es dort nun starke Einschränkungen.

Achtung, Pendler – der große Pendlerparkplatz am Südeingang des Hauptbahnhofs, direkt gegenüber vom Zentrum Altenberg, ist zum Ende der Woche nur sehr eingeschränkt zu nutzen.

Die Servicebetriebe Oberhausen (SBO) müssen auf dem Park- and Ride-Parkplatz an der Hansastraße turnusgemäße Pflegearbeiten an den Hecken, Sträuchern und Baumscheiben vornehmen. Zugleich finden Reinigungsarbeiten statt, die von den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen (WBO) geleistet werden.

„Regelmäßige Grünpflege hält Bäume und Sträucher vital“

„Solche regelmäßigen Pflegedurchgänge sind notwendig, um die Pflanzen an den Standorten dauerhaft vital zu halten, damit sie kein Sicherheitsrisiko für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie andere Verkehrsteilnehmer darstellen“, erklärt Daniel Schliwa, Disponent der SBO.

Am Freitag, 7. Juli, wird der kleinere Parkplatz (nördlich der Bahnhofspassage) voll gesperrt; am Samstag, 8. Juli, folgt der größere Parkplatz vor dem Hochparkdeck. Die Sperrungen gelten an den betroffenen Tagen jeweils bereits ab Mitternacht.

