Oberhausen: Paar verursacht Unfall und beschimpft das Opfer

Oberhausen. Wegen der Unachtsamkeit eines Beifahrers ist ein Mann von seinem E-Roller gestürzt. Statt zu helfen beschimpfen Fahrerin und Beifahrer das Opfer.

Der Fahrer eines E-Scooters ist bei einem Unfall in Oberhausen verletzt worden. Schuld hat laut Polizeiangaben ein Mann, der plötzlich und ruckartig die Tür eines Autos öffnete. Der E-Scooter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stürzte zu Boden und musste sich dann auch noch vom Unfall-Verursacher und dessen Begleiterin beschimpfen lassen.

Der Unfall passierte, wie die Polizei erst jetzt mitteilt, bereits am Freitag, 10. November, in der Oberhausener Innenstadt. Der E-Scooter-Fahrer war gegen 11 Uhr auf der Hermann-Albertz-Straße Richtung Wörthstraße unterwegs. Zum Unfall kam es an einer dortigen Kreuzung, kurz vor einer roten Ampel. Weder der Verursacher – wohl der Beifahrer – noch die Fahrerin des Autos kümmerten sich um den Verletzten, sondern fuhren nach ihrer Schimpftirade einfach davon.

Polizei Oberhausen sucht mit Personenbeschreibung nach Paar

Die Polizei sucht daher nun mit einer Personenbeschreibung nach dem Paar. Die Fahrerin ist demnach etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat schwarze Haare und eine blasse Hautfarbe. Der Mann, der die Wagentür öffnete, ist 40 bis 45 Jahre alt, hat blonde kurze Haare, trug eine grüne Jacke und hat eine „deutsche Aussprache“, wie es im Bericht der Polizei heißt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats fragen: Können Sie Hinweise auf die Identität der gesuchten Personen geben? Dann melden Sie sich bitte unter 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

