Die Kirche der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Oberhausen-Osterfeld ist eine Station des Stadtteilspaziergangs zu religiösen Orten.

Stadtteilspaziergang Oberhausen: Orte der Religionen in Osterfeld entdecken

Oberhausen. Das Osterfelder Stadtteilbüro lädt wieder zu einem Stadtteilspaziergang ein: Am Samstag, 18. Januar, geht es zu religiösen Orten in Osterfeld.

Oberhausen: Orte der Religionen in Osterfeld entdecken

Der nächste Spaziergang in Osterfeld hat das Motto „Orte der Religionen“. Die Teilnehmer besuchen unterschiedliche religiöse Orte: Während des Spaziergangs bieten die römisch-katholische Kirche St. Pankratius, die griechisch-orthodoxe Kirche Heiliger Erzengel, die bosnische Moscheegemeinde, das VIKZ-Bildungszentrum und die evangelische Auferstehungskirche einen kleinen Einblick in ihre Gebäude und ihren Glauben.

Begleitet wird der Spaziergang von Pfarrerin Ursula Harfst. Der Stadtteilspaziergang findet am Samstag, 18. Januar, um 14.30 Uhr statt und wird rund zwei Stunden dauern. Treffpunkt ist die Kirche St. Pankratius an der Nürnberger Straße 6. Der Spaziergang ist kostenlos und überwiegend barrierefrei.

Weitere Spaziergänge sind geplant

Der Spaziergang wird über den Verfügungsfonds Soziale Stadt Oberhausen Osterfeld gefördert und ist der zweite von insgesamt vier thematischen Rundgängen im Stadtteil. Das Projekt wird über den Verfügungsfonds „Soziale Stadt Osterfeld“ finanziert und wird vom Team des Stadtteilbüros und in Kooperation mit zahlreichen Osterfelder Akteuren geplant und realisiert.

Um Anmeldung wird gebeten

Zwecks besserer Planung wird um eine Anmeldung gebeten. Interessierte melden sich im Stadtteilbüro Osterfeld unter 0208 81069120; per Mail an info@stadtteilmanagement-osterfeld.de oder kommen persönlich im Stadtteilbüro an der Gildenstraße 20 vorbei (geöffnet montags von 8 bis 12 Uhr; dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 14 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr).