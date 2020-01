Oberhausen: Optiker Fielmann investiert 600.000 Euro

Mit großem Hallo ist der Optiker Fielmann am Donnerstag in seine angestammte Filiale an der Markt-/Ecke Wörthstraße gezogen. Haben die Kunden während der Renovierung in den vergangenen Monaten das Ausweichquartier an der oberen Marktstraße tendenziell gemieden, kamen sie nun in Scharen – für Sehtests, Brillen-Reparaturen, Einkäufe.

Dabei liegen zwischen den beiden Adressen nur wenige hundert Meter – die aber offenbar über das wirtschaftliche Überleben von Geschäften entscheiden können. Denn mit dem alt eingesessenen Fielmann-Standort ist das Unternehmen sehr zufrieden. 250 bis 500 Kunden kommen laut Filialleiter Ivan Brogsitter täglich in das Brillengeschäft. Tendenz steigend. So sei auch der Anstieg der Kundenzahlen Grund für die Sanierung der Filiale. Rund 600.000 Euro hat Fielmann in den Umbau, in neue Möbel und Teppiche, eine LED-Beleuchtung und ein neues Raumkonzept samt Lärmschutz investiert.

Seit 32 Jahren hält sich Fielmann nun schon an der Marktstraße. Seit 17 Jahren befindet sich die Filiale in dem markanten Eckhaus an der Wörthstraße. „Wir bekennen uns zum Standort und ziehen das Herz einer Stadt immer einem Shoppingcenter vor“, sagt Brogsitter. Vor drei Jahren übernahm er die City-Filiale – mit damals 24 Jahren als einer der jüngsten Filialleiter innerhalb des Fielmann-Konzerns.

Die frisch renovierte Fielmann-Filiale in der Oberhausener Innenstadt. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Die Zahlen sieht er klar auf seiner Seite: Rund 50.000 Brillenträger gebe es laut Deutschem Augenoptiker-Verband in Oberhausen. Bei einem Brillen-Neukauf im Schnitt alle drei Jahre gingen im Jahr also rund 17.000 neue Gestelle über die Ladentheken der Oberhausener Optiker. „Und Fielmann hat einen Marktanteil von 54 Prozent.“ In den beiden Filialen in der Innenstadt und in Sterkrade werden demnach jährlich mehr als 9000 Brillen verkauft.

Damit es künftig noch mehr Kunden werden, erweitert Fielmann Mitte des Jahres das Angebot und kümmert sich dann auch um den Hörsinn. In zwei speziellen Kabinen führen die insgesamt 13 Mitarbeiter Hörtests durch und passen Hörgeräte an. Und arbeiten wolle Brogsitter zudem an der Kundenzufriedenheit. Laut einer Umfrage liege die derzeit bei rund 94 Prozent, zitiert der Filialleiter Daten des Trendforschers Infratest Dimap. Nicht gänzlich zufrieden sind die Kunden demnach mit der Wartezeit in der Filiale. Ivan Brogsitter verspricht Besserung.