Oberhausen: Onlineforum zu Photovoltaik und Steuerrecht

Oberhausen. Die Folgen von Photovoltaik für die Steuern werfen bei vielen Hausbesitzern Fragen auf. Nun haben sie Gelegenheit, Antworten zu bekommen.

Welche Folgen hat eine Photovoltaikanlage für die Steuern, die ein Hausbesitzer zahlt? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Themenabends, der online stattfindet.

Die Zahl der Eigentümer, die die Sonnenstrahlen nutzen, um Energie zu gewinnen, steigt seit geraumer Zeit. Das Sanierungsmanagement der InnovationCity Oberhausen möchte, dass sich noch mehr Besitzer solche Anlagen auf das Dach ihres Gebäudes montieren lassen. Zugleich wissen Berater aber auch, dass sich Interessenten zurückhalten, weil ihnen die steuerrechtlichen Auswirkungen unklar sind.

Steuerfachmann geht auf Fragen der Teilnehmer ein

Der Infoabend am Dienstag, 30. Mai, um 18 Uhr soll nun dazu dienen, Steuerfragen zu beantworten. Der Steuerexperte Thomas Seltmann geht auf die Aspekte ein, die es beim Betrieb von Photovoltaik zu beachten gilt. Er wird sich unter anderem folgenden Themen zuwenden: Muss man als Betreiber ein Gewerbe anmelden? Was ist hinsichtlich des Eigenverbrauchs beachten? Welche Änderungen stehen für das laufende Jahr 2023 an?

Anmeldungen sind über die Projektseite www.innovationcity-oberhausen.de möglich oder über die kostenlose Telefonhotline 0800/4623600.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen