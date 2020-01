Oberhausen. „Omas gegen Rechts“ gibt es ab sofort auch in Oberhausen. Die Mitglieder verzichten auf die öffentliche Nennung ihrer Namen – aus Selbstschutz.

Oberhausen: „Omas gegen Rechts“ wollen anonym bleiben

„Omas gegen Rechts“ gibt es nun auch in Oberhausen. Die Gruppe versteht sich als Teil der bundesweiten Initiative mit dem Namen, besteht hier aus zwölf Mitgliedern und sucht jetzt Mitstreiter. Die Frauen wollen sich gegen Rassismus und Rechtspopulismus stark machen, verzichten dabei aber ganz bewusst auf die Nennung ihrer Namen in der Öffentlichkeit – auch aus Selbstschutz.

In Deutschland gibt es „Omas gegen Rechts“ seit 2018, inspiriert von der schon seit November 2017 in Wien (Österreich) existierenden Gruppe. „Wir sind eine zivilgesellschaftliche, überparteiliche Initiative, die sich in den politischen Diskurs einmischen will“, sagt eines der Gründungsmitglieder. Denn gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, sich gegen eine zunehmende Menschenfeindlichkeit stark zu machen. „Wir sind tatsächlich alle Omas und wir denken, dass wir Verantwortung tragen und für unsere Enkel unsere Stimmen gegen Rassismus und Rechtspopulismus erheben müssen.“

Die Oberhausener „Omas gegen Rechts“ wollen sich aktiv gegen Rassismus und gegen Rechtspopulismus einsetzen. Sie zeigen Gesicht und Flagge, gehen aber bewusst nicht mit ihren Namen an die Öffentlichkeit. Foto: OGR

Es gehe um die Erhaltung der parlamentarischen Demokratie in einem gemeinsamen Europa. „Und um den Einsatz für die gleichen Rechte aller in Deutschland lebenden Frauen, Männer und Kinder, um die sozialen Standards, die von Eltern und Großeltern zum Teil bitter erkämpft wurden.“ Die Achtung gegenüber anderen Menschen unabhängig von Religion und ethnischer Zugehörigkeit sei ihnen wichtig.

Als Gruppe, nicht als Einzelperson auffallen

Der Verzicht auf die öffentliche Nennung der Namen habe zwei Gründe: „Wir wollen nicht als Einzelpersonen wahrgenommen werden, sondern als Gruppe, die auffällt.“ Aber auch: „Wir wollen dadurch unsere Mitglieder davor schützen, ins Visier rechter Gruppierungen zu geraten und dann im Privatleben angefeindet oder gar bedroht zu werden.“

Oberhausen Schwelle der Strafbarkeit für Hass-Botschaften senken Bürgermeister, Abgeordnete, Ratsmitglieder – auch sie kennen Anfeindungen aus dem rechten Spektrum. SPD-Politiker Christoph Landscheidt ist Bürgermeister von Kamp-Lintfort und wollte vor Gericht für die Erteilung eines großen Waffenscheins kämpfen, um sich und seine Familie zu schützen. Landscheidt hat die Klage aber zurückgenommen, nach eigenen Angaben auch, um die Diskussion zu versachlichen. Die Bundesregierung plant aktuell eine Gesetzesänderung: Die Schwelle der Strafbarkeit für Hass-Botschaften soll deutlich gesenkt werden.

Nach Ansicht von Birgit Rheims von der Opferberatung Rheinland (eine der beiden zentralen Beratungsstellen in NRW für Betroffene von rechter Gewalt) zu Recht. „Das ist ein sehr sinnvolles Verhalten“, betont Rheims. Auch wenn Oberhausen nicht zu den Städten zähle, in denen bislang besonders viele rechte Gewalttaten registriert worden seien, „ist es sehr wahrscheinlich, dass auch diese Initiative in den Blick rechter Gruppierungen gerät“.

232 rechte Gewalttaten mit 318 Betroffenen allein in NRW

Allein 2018 hatten die beiden Beratungsstellen OBR und BackUp in NRW 232 rechte Gewalttaten mit mindestens 318 Betroffenen registriert. Darunter auch Kinder und Jugendliche. In ihrer gemeinsamen Jahresstatistik stellten die Beratungsstellen eine erneute Zunahme um elf Prozent im Vergleich zum Jahr 2017 fest. Dabei handelt es sich in 92 Prozent der Fälle um Körperverletzungen (89 Prozent im Jahr 2017).

Für Oberhausen verzeichnet diese Statistik im Jahr 2018 fünf Gewalttaten (vier davon Körperverletzungen, eine sonstige Gewalttat wie Landfriedensbruch, Raub etc.). „Drei dieser Taten waren rassistisch motiviert, zwei richteten sich gegen politische Gegner und damit gegen Menschen, die sich gegen Rechts und Rassismus und für Demokratie und Toleranz engagieren“, führt Rheims aus. 2017 sei für Oberhausen keine einzige Gewalttat gemeldet worden. „2016 waren es drei, eine gefährliche Körperverletzung und zwei Brandstiftungen.“

Die Zahl der tatsächlichen Übergriffe läge aber deutlich höher. „Wir vermelden nur die gravierenden Fälle.“ Tatsächlich hatte der Staatsschutz Essen in Oberhausen für 2016 und 2017 jeweils rund 50 rechtspolitisch motivierte Delikte verzeichnet, 2018 waren es 76 (darunter drei angezeigte Körperverletzungen und ein Raub). „In rund 90 Prozent der Fälle blieb es aber in allen drei Jahren bei Propaganda-Taten wie etwa Hakenkreuzschmierereien“, sagt Ralf Menkhorst (Leiter Staatsschutz Essen).

Und auch dies hat sich unter den „Omas gegen Rechts“ in Oberhausen herumgesprochen: Die gleichnamige Gruppe im rheinland-pfälzischen Kandel wird für ihr Engagement aus der rechten Szene immer wieder angefeindet und beleidigt. Auf Facebook war jetzt sogar ein Foto vom Haus eines der Mitglieder gepostet worden. Aufhören wollen die „Omas“ dort deswegen aber nicht.

In Oberhausen fangen die „Omas“ gerade eben erst mit ihrem Protest an. Sie wollen sich mit den bundesweiten Gruppen vernetzen, planen gemeinsame Aktionen. „Dazu sind aber nicht nur Omas aufgerufen, sondern auch Opas und natürlich können auch junge Menschen gerne bei uns mitmachen“, sagt die Oberhausener Gründungsoma (Kontakt zu „Omas gegen Rechts“ in Oberhausen: omasgegenrechts_oberhausen@mail.de).