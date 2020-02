Oberhausen. Wegen Sturmtief „Sabine“ warnt die OGM in Oberhausen vor dem Betreten von Wäldern und Parks. Das Tiergehege bleibt Sonntag und Montag geschlossen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: OGM warnt vor dem Betreten von Parks und Wäldern

Die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM), in Oberhausen zuständig für Parks, Wälder und Friedhöfe, warnt wegen des angekündigten Sturms vor akuten Gefahren durch Ast- und Kronenbrüche. Die OGM sperrt deshalb aktuell die Oberhausener Wälder sowie die städtischen Parkanlagen.

Außerdem bleiben am Sonntag, 9. Februar, und am Montag, 10. Februar, auch das Tiergehege im Kaisergarten sowie die kommunalen Friedhöfe geschlossen. Die für Montag geplanten Beisetzungen finden allerdings statt, so die OGM in einer Mitteilung an die Redaktion.

Um Risiken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grünflächenmanagements der OGM zu vermeiden, werden am Montag keine Arbeiten im Freien ausgeführt. An den Schulen, an denen der Unterricht aufgrund der Unwetterwarnung ausfällt, wird darüber hinaus der Haustechnische Dienst der OGM eingestellt. Die Forstwirte und Baumpfleger der OGM sind im Einsatz und werden, sobald die Gefahrenlage durch den Sturm nachlässt, mögliche Sturmschäden beseitigen.

„Es ist mit orkanartigen Böen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern zu rechnen“, bezieht sich Diplom-Forstingenieur Jürgen Halm von der OGM auf die Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes. „Im Wald, in Parkanlagen sowie im Straßenbaumbereich besteht deshalb akute Gefahr“, so Halm weiter. „Augenscheinlich geradestehende und damit scheinbar fest verankerte Bäume können umfallen und ab- beziehungsweise angebrochene Kronenteile können völlig unvermittelt durch Sturmböen abgerissen werden und auf den Boden fallen.“