Oberhausen: Offen für Bürger wählt neuen Vorstand

Oberhausen. Die Wählergemeinschaft Offen für Bürger wählt einen neuen Vorstand und formuliert ein klares Ziel für die Kommunalwahl am 13. September.

Die Oberhausener Wählergemeinschaft Offen für Bürger (OfB) hat einen neuen Vorstand gewählt. Ratsmitglied Albert Karschti bleibt Vorsitzender, sein Ratskollege Werner Nowak Stellvertreter. Mit dabei sind nun auch Guido Horn und die stimmberechtigten Beisitzer Astrid Kahl, Jörn Vanselow und Hasan Dagdelen.

OfB verfolgt laut Vorstand ein klares Ziel: bei der Kommunalwahl am 13. September als Fraktion in den Stadtrat einziehen. Die letzte Wahlperiode habe gezeigt, wie verkrustet die politischen Strukturen in Oberhausen seien“, sagt Werner Nowak. „Die Stimmen der Bürger scheinen die großen Parteien nur am Tag der Wahl zu interessieren.“

Und Albert Karschti ergänzt: „Wir fordern Transparenz und Mitbestimmung, Bürgermeinungen sollen auch nach den Wahlen Berücksichtigung finden, das entspricht unserer Vorstellung von Politik.“