Oberhausen: Nur Busse statt Züge fahren nach Duisburg

Oberhausen. Die Weichenbauarbeiten auf der Linie „Fossa-Emscher-Express“ gehen weiter. Bis zum 19. Dezember müssen Fahrgäste auf Ersatzbusse ausweichen.

Oberhausenerinnen und Oberhausener müssen auf Züge nach Duisburg und Bottrop verzichten, wenn sie den „Fossa-Emscher-Express“ nehmen. Es bleibt beim Schienenersatzverkehr, also Ersatzbusse, zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Bottrop Hauptbahnhof. Von Sonntag, 12. Dezember bis zum Sonntag, 19. Dezember kommt es nach Mitteilung der Nordwestbahn wegen Weichenbauarbeiten der DB Netz AG auf der Linie RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ erneut zu diesen Beeinträchtigungen für die Fahrgäste. Schon seit Montag, 29. November müssen Fahrgäste der Linie RE 44 auf Ersatzbusse ausweichen.

Die Abfahrt des Ersatzverkehrs erfolgt in Bottrop Hbf zur Minute 52 und somit 42 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Duisburg Hbf wird zur Minute 45 erreicht und somit acht Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. Von Duisburg Hbf nach Moers fahren die Züge nach dem Regelfahrplan. In Oberhausen hält der Schienenersatzverkehr am Bussteig 10 am Hauptbahnhof.

Der Ersatzfahrplan ist auf der Internetseite der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen