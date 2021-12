Die ambulante Notdienstpraxis am Evangelischen Krankenhaus Oberhausen hat ab Januar 2022 veränderte Öffnungszeiten.

Gesundheit Oberhausen: Notdienstpraxis am EKO reduziert Öffnungszeiten

Oberhausen. Ab Januar 2022 gelten in Oberhausens ambulanter Notdienstpraxis verkürzte Öffnungszeiten. Zu den Randzeiten war die Praxis zuletzt wenig besucht.

Die ambulante Notdienstpraxis der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte am Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO) verkürzt ab Januar 2022 ihre Öffnungszeiten. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) mitteilt, sei die Praxis an der Virchowstraße 20 in den vergangenen Monaten zu den Randzeiten wenig besucht worden.

Aus diesem Grund werden die Öffnungszeiten reduziert: Der allgemeine „hausärztliche“ Notdienst ist ab dem 1. Januar 2022 dann täglich bis 21 Uhr statt wie bisher bis 22 Uhr in den Praxisräumen erreichbar. Samstags, sonntags und feiertags öffnet die Praxis zudem um 10 Uhr anstatt um 9 Uhr.

Im Überblick: Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr. Mittwoch und Freitag von 13 bis 21 Uhr. Samstag, Sonntag und Feiertage sowie Heiligabend, Silvester und Rosenmontag von 10 bis 21 Uhr.

Bei nicht mobilen und bettlägerigen Patientinnen und Patienten könne weiterhin der ärztliche Hausbesuchsdienst die ambulante Versorgung übernehmen, gibt die KVNO an. Dieser ist unter der kostenlosen Rufnummer 116 117 an allen Wochentagen erreichbar. Detail-Informationen gibt es auf www.kvno.de/notdienst.

