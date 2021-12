Oberhausen: Notdienst-Apotheken auch an Feiertagen geöffnet

Die Notdienst-Apotheken in Oberhausen sind auch an den Feiertagen für die Bürgerinnen und Bürger da.

Oberhausen. Der Apothekensprecher in Oberhausen geht von einer großen Nachfrage an den Weihnachtstagen aus – wegen Corona und wegen der Erkältungssaison.

Wer an Weihnachten dringend ein Medikament braucht, der „wird es in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen“, versichert Ulf Brenne, Pressesprecher der Apotheker in Oberhausen. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen und vielen Erkältungen geht er von einer hohen Nachfrage in den Notdienst-Apotheken an den Feiertagen aus.

„Über Arzneimittel hinaus werden bei uns dringend benötigte Gesundheitsprodukte nachgefragt, wie Fieberthermometer, Verbandmaterial und in diesem Jahr Corona-Schnelltests“, so Ulf Brenne. Die meisten Apotheken könnten an den Feiertagen aber keine Digitalisierung von Impfzertifikaten vornehmen. Das gehöre nicht zur Grundversorgung.

Wo die nächste Notdienst-Apotheke zu finden ist, erfahren Bürgerinnen und Bürger unter der kostenlosen Rufnummer 0800 0022833, per Handy über die Kurzwahl 22833 oder per SMS mit dem Inhalt „apo“ an die gleiche Nummer (69 Cent pro Minute oder SMS). Auf www.apothekennotdienst-nrw.de und www.aponet.de gibt es außerdem eine Notdienstsuche und auch die App „Apothekenfinder“ bietet Infos. Außerdem weise jede Apotheke auch per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienst-Apotheken hin, erläutert Ulf Brenne.

