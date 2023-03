Oberhausen: Neuer Paketshop im Marienviertel eröffnet

Oberhausen. Die Post baut ihr Netz mit Paketshops aus. In Oberhausen-Marienviertel ist ein neuer in einem Kiosk entstanden. Weiterer Shop in Bermensfeld.

Die Deutsche Post hat zwei neue Paketshops in Oberhausen eröffnet. Im Marienviertel können Kundinnen und Kunden ab sofort im Kiosk Omeirat auf der Duisburger Straße 206 Pakete abgeben.

Der Kiosk hat von Montag bis Freitag von 8 bis 22.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende öffnet er zwei Stunden später. Neben der Abgabe von Paketen und Retouren können Kundinnen und Kunden auch Brief- und Paketmarken kaufen. Möglich ist auch, über den Service „Postfiliale Direkt“ Pakete direkt an diese Filiale senden zu lassen.

Ein weiterer Paketshop wurde im Stadtteil Bermensfeld eröffnet. Dieser befindet sich im Knappen Kiosk in der Knappenstraße 96. Der Kiosk hat täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet und bietet denselben Paketservice wie der Kiosk im Marienviertel.

Im Internet finden DHL-Kunden eine Übersicht über alle Standorte auf folgender Seite: www.deutschepost.de/standortfinder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen