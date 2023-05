Oberhausen: Neuer Paketshop ermöglicht Abgabe bis 0 Uhr

Die Deutsche Post hat in Oberhausen einen neuen Paketshop eingerichtet. (Symbolbild)

Oberhausen. Die Deutsche Post baut ihr Paketshop-Netz aus. An einem neuen Standort in Oberhausen können Pakete sogar bis Mitternacht abgegeben werden.

Die Deutsche Post hat ihr Netz ausgebaut und einen neuen Paketshop in der Oberhausener Innenstadt eingerichtet. Im Kiosk Elan an der Lothringer Straße 114 können Kundinnen und Kunden ab sofort ihre Pakete verschicken. Vorteilhaft: Der Kiosk hat montags bis sonntags von sieben Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet. Das Versenden von Paketen ist also theoretisch bis 0 Uhr möglich.

In Paketshops können frankierte Päckchen und Retouren abgegeben werden. Außerdem können Briefmarken und Paketmarken gekauft werden. Die Deutsche Post will mit den Standorten ihren Service verbessern. Pakete sollen leichter und schneller eingeliefert werden können. Über den Service „Postfiliale Direkt“ besteht zudem die Möglichkeit, Pakete an den ausgesuchten Shop schicken zu lassen.

Alle Standorte veröffentlicht die Deutsche Post im Internet unter www.deutschepost.de/standortfinder.

